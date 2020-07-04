【 附領取「散工卡」教學】千其咪蝕俾老闆！　散工做1日都要有強積金

受疫情打擊，市道疲弱在所難免，不少公司都有裁員的情況，為求謀生做多一兩份散工也屬正常，但是別忘記其實做散工，都應該受到強積金制度的保障！

據積金局網站上的簡介，臨時僱員(俗稱炒散或散工)是指年滿18歲至未滿65歲，從事建造業或飲食業並由僱主按日僱用或僱用期少於60日的僱員。除非僱員為獲豁免人士，否則從事建造業或飲食業的僱主必須安排臨時僱員參加強積金計劃，不論僱員的僱用期的長短。

意思即是就算只受僱一日或以現金發薪的臨時僱員，僱主仍須作出強積金供款。

市面上共有兩間強積金供應商，有提供專為散工人士而設的強積金戶口，分別是BCT（強積金）行業計劃及東亞（強積金）行業計劃。

員工只須向僱主出示相應的「散工卡」或戶口號碼，僱主就可以將強積金存入其賬戶，所以如果你經常轉工，建議你應該在上述兩間公司都開設「散工卡」，之後無論新僱主是在哪間公司開戶口，都可以為你供強積金。

BCT銀聯登記平台

BEA東亞銀行登記平台

記著雖然散工累積的強積金不多，但始終積少會成多，所以一定不可以「蝕」給僱主！

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