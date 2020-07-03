  • 29°C
香港時間 : 2020703日 (五) 18:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【派錢1萬】1萬元最快7月6日到手　滙豐：發放後會短訊提示

理財智慧 17:13 2020/07/03

分享：

政府今日（3日）公布，現金發放計劃將提前於7月6日起兩三天內，經市民指定的個人銀行帳戶收到款項，早於原訂的7月8日。滙豐銀行表示，1萬元款項發放後，將發出手機短訊通知客戶。

滙豐表示，在6月30日前，經滙豐網上或流動理財成功遞交申請的客戶，將會率先在已登記的有效個人名義港元賬戶收到款項。款項發放後，客戶會於所登記的手提電話收到短訊提示，若沒有有效手提電話號碼則會收到書面通知。

經由計劃所發放的款項在銀行存摺上會顯示「HKG」字樣，網上或流動理財的交易記錄則顯示為「HKSARG$10000」。

滙豐又表示，經滙豐網頁申請或在分行遞交表格，款額將會由7月20日起分階段派發。

該行早前推出優惠，客戶於8月31日或之前透過滙豐網上或流動理財登記計劃，並在9月17日或之前成功領取派發現金，同時於優惠期內完成最少一項指定的數碼程序或交易，可享有1個月10%港元儲蓄優惠年利率，本金上限1萬元。

生活理財資訊，緊貼iMoney智富

【積金情報】MPF港股基金上半年蝕7.37%（附38隻基金最新表現）

【消費優惠】1萬元快將派發　中銀滙豐推信用卡簽帳優惠

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription

Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 蔡敬仁

個人銀行 銀行 滙豐控股（00005） 儲蓄

上一篇文章

CCL連升告終　按周跌1.46％　中原：市場憂慮社會事件或升級

下一篇文章

【新股IPO】金融街物業（新上市編號：01502）一手中籤率20%　定價7.36元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民英國】移民英國幾錢先夠生活? 移英港人：「不要拿香港模式來做生意或打工。」
【移民英國】移民英國幾錢先夠生活? 移英港人：「不要拿香港模式來做生意或打工。」
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
【法律迷思】 BNO 「工作權」與「居英權」
【法律迷思】 BNO 「工作權」與「居英權」
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」