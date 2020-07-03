【派錢1萬】1萬元最快7月6日到手　滙豐：發放後會短訊提示

政府今日（3日）公布，現金發放計劃將提前於7月6日起兩三天內，經市民指定的個人銀行帳戶收到款項，早於原訂的7月8日。滙豐銀行表示，1萬元款項發放後，將發出手機短訊通知客戶。

滙豐表示，在6月30日前，經滙豐網上或流動理財成功遞交申請的客戶，將會率先在已登記的有效個人名義港元賬戶收到款項。款項發放後，客戶會於所登記的手提電話收到短訊提示，若沒有有效手提電話號碼則會收到書面通知。

經由計劃所發放的款項在銀行存摺上會顯示「HKG」字樣，網上或流動理財的交易記錄則顯示為「HKSARG$10000」。

滙豐又表示，經滙豐網頁申請或在分行遞交表格，款額將會由7月20日起分階段派發。

該行早前推出優惠，客戶於8月31日或之前透過滙豐網上或流動理財登記計劃，並在9月17日或之前成功領取派發現金，同時於優惠期內完成最少一項指定的數碼程序或交易，可享有1個月10%港元儲蓄優惠年利率，本金上限1萬元。

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