【iPhone跑出】哪款電話型號最保值？ iPhone用足兩年仍值錢

▲ 蘋果iPhone奪下「保值王」的封號，當中以64GB的iPhone XR表現最佳。

蘋果、三星、華為等手機品牌年年出新機，每次換新電話，舊機回收價夠高，亦能補貼一下。外國二手機交易平台SellCell公布最新數據顯示，雖然蘋果iPhone的售價較高，但保值能力亦比一眾Android旗艦機出色。

SellCell針對5大手機品牌，包括蘋果、Google、LG、三星及Sony進行調查，分析自2018年至今年6月的折舊率，看看哪款電話型號最保值。

蘋果iPhone毫無懸念地擊敗眾多競爭對手，奪下「保值王」的封號，當中以64GB的iPhone XR表現最佳。自2018年至今，iPhone XR僅貶值53.2%；iPhone XS及XS Max的貶值率，則分別為56%和56.8% 。換言之，只要用家保養得宜，使用兩年後仍能換回當初成本的一半。

【iPhone 12】電訊商官網提早爆料 iPhone 12傳設4款機型

Motorola推新機One Fusion 48MP主攝採Snapdragon 710

Android陣營中，以三星最為保值，卻難撼低蘋果。128GB的Galaxy Note 9貶值率是72%，而Galaxy S9、S9+貶值約75%；S9由原價719美元（約5572港元），跌至近期的173美元（約1340港元）。此外，Google Pixel 3及3 XL貶值皆高達79%；Sony XZ2則為86%，由原價799美元（約6192港元）跌至105美元（約813港元）。

由列表可見，表現最差的是LG G7 ThinQ，插水式貶值近90%，2018年上市時售749美元（約5804港元），現在只值77美元（約596港元）。

責任編輯：姚慧儀