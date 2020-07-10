【法律迷思】BNO持有人留英6年後可入籍?

政治發展可謂一日千里！全國人大常委會於2020年6月30日正式通過「港區國安法」後約10小時，香港特區政府於同日深夜11時隨即刊憲，宣布「港區國安法」在2020年7月1日零時零分起在港實施。根據條文，其中數條最嚴重罪名即「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「恐怖主義」，最高刑罰可終身監禁。

當中最矚目的，是任何人在香港特別行政區內犯罪，皆適用該法，而且犯罪的行為（或結果）只要有一項發生在香港特別行政區內，同樣會被認為是在香港犯罪。

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持有BNO可申請入籍

新法律即時引起國際關注，據報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）於7月1日在國會發言時正式表示，英方將會向BNO持有人提供5年的居留許可（Leave to remain），他們可選擇在英國工作或讀書，而5年後能申請英國定居身份（Settled status），然後再在12個月後申請正式成為英國公民（Citizen）（即5+1=6年）。

兩地同有最低工資

由於英國脫歐，不少歐洲人撤至其他國家工作，估計英國的勞動市場將會出現人力短缺。舉例而言，醫療服務、資訊科技、飲食業、水電裝修、銷售等行業均可能需要大量人手。

就人工而言，英國現時與香港一樣，均實施最低工資，而實質之最低工資與年齡掛鉤：目前全英國25歲以上人工基本時薪約8.7英鎊（約84.2港元）；21歲至24歲人工基本時薪約8.2英鎊（約79.3港元）；18歲至20歲人工基本時薪約6.4英鎊（約61.9港元）；18歲以下人工基本時薪則約4.5英鎊（約港元43.5）；學徒制人工基本時薪約4.15英鎊（約40.2港元）。與此同時，英揆約翰遜勝選前曾承諾會於2024年前，將英國最低工資進一步提高至每小時10.5英鎊（約101.6港元）。

英國更設工時規管

其實，香港早於2000年代初期已有聲音要求設定最低工資，作為對低層勞工的一種生活保障。2008年10月，港府在施政報告中終於決定立法制訂最低工資，並涵蓋所有行業。2010年7月，立法會三讀通過《最低工資條例》，同年11月確定法定最低工資為時薪28元。根據《最低工資條例》，法定最低工資水平須每兩年至少檢討一次。對上一次檢討為2019年5月1日，每小時工資為37.5元。

與英國不同的是，香港只有「最低工資」，而沒有「最高工時」。英國的最高工時為每周48小時，當中僱員可自願地與僱主簽訂書面協定超過有關限額。

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