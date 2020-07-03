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【定期存款】虛擬銀行一周3連減　眾安天星鬥劈息

金融經濟 17:09 2020/07/03

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眾安今天減一年港元定存息，最新報1.15厘，較天星的1.3厘低。

顛覆傳統銀行業的虛擬銀行，最近連番下調港元定期存款息率，更有一間於本周內3連減。眾安銀行（ZA Bank）今天 （7月3日）調低1年存息0.1厘，新息率報1.15厘。該行剛於昨天（4日）削減半年期0.1厘、至1.1厘，以及把3個月年息砍0.12厘，新報1.08厘。

專家指擅打價格戰的虛銀鬥劈息，料傳統銀行暫有喘息的休戰空間，如東亞（00023）便兩連減。

眾安1年存息  最新報1.15厘

眾安為首間開業的虛銀，於3月24日正式營運，但該行早於半年結前即本周一（6月29日），已齊削半年及1年存息0.1厘，原本半年期的新息率報1.2厘，1年則為1.25厘。相比該行去年底試業時，半年及1年息曾報兩厘，如今再創新低，1年息累削0.85厘，半年則累減0.9厘。單以5月至今來看便不斷減息，今趟更是第9度下調息率。

至於6月11日才正式營運的天星銀行（Airstar），亦於6月底首度全綫減短中長息，把1個月至1年期的存息下調，削幅介乎0.2至0.4厘。

比併這兩間已全面開業的虛銀，經歷最近鬥劈息後，現時眾安的1個月及半年存息較天星高，因天星最近把1個月存息狠削0.4厘，至僅得0.4厘；反觀眾安沒向此短存開刀，因而以0.5厘超前勁敵。同樣，天星剛於半年結前，調低6個月期存息0.3厘後，至險守1厘大關，眾安則以1.1厘險勝對手。

不過，1年期方面，天星日前雖削0.2厘，新報1.3厘，但仍跑贏眾安的1.15厘。至於3個月期，天星以1.5厘拋離眾安的1.08厘。上述兩間虛銀鬥減息，無懼平保（02318）旗下平安壹賬通銀行於6月24日突擊試業，以8.8厘活期息搶客。

8家虛銀  去年共蝕逾11億

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，市場消息指8間虛銀去年共蝕逾11億元，況且疫情未受控，經濟有待復甦，料同業暫煞停盲目鬥高息搶存，畢竟定存的成本遠較活期為高。

若計及仍在試業的虛銀，現時3個月的「高息王」是匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘，以上限10萬元計，可賺息1,125元。

惟其玩法較另類。本港獨角獸WeLab旗下匯立從輪候名單、WeLab員工及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業，先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高有4.5厘，上限10萬元。

此外，虛銀去年鬥燒錢逾11億元，包括眾安銀行去年虧損1.94億元，匯立則蝕0.95億元，小米（01810）及尚乘合組的天星則虧損0.83億元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 定期存款

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