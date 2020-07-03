CCL連升告終　按周跌1.46％　中原：市場憂慮社會事件或升級

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）早前連升兩周，惟本周轉跌，按周跌1.46%，報178.48點。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，指數由升轉跌，而且跌幅明顯，反映市場憂慮社會事件可能升級，有業主趁目前樓價高企套現，惟他預計，指數將繼續反覆向上，預期今年秋季重上190點。

事實上，近期屢有業主以看淡後市為由，賣樓走人，甚至不惜蝕讓。舉例說，市場消息指，AVA 61低層D室，實用面積150平方呎，原叫價420萬元放售，終減價95萬元，以325萬元易手，實用呎價21,667元。據了解，原業主於2017年6月，以319.5萬元買入單位，剛過三年禁售期，現轉手賺約5.5萬元，惟扣除代理佣金及釐印費，料蝕約6萬元。代理說，賣家看淡後市，所以才急住賣樓。

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有代理坦言，個別買家看淡後市，願意議價，惟宗數不多，而且買家普遍以市價出售單位，與年初疫情肆虐時不同。

值得留意的是，除了CCL下跌，三大指數按周齊跌，中原城市大型屋苑領先指數（CCL Mass）跌幅最大，按周跌1.75%，報181.73點。CCL（中小型單位）報179.33點，按周跌1.65%。CCL（大型單位）報174.03點，按周跌0.4%。

分區指數方面，四區齊跌，港島CCL Mass報187.96點，按周跌2.08%；九龍CCL Mass報178.98點，按周跌1.27%；新界東CCL Mass報190.32點，按周跌2.23%。新界西CCL Mass報162.09點，按周跌1.71%。

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