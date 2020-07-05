【一家四口 離家出走】岑皓軒：印裔港人逆市擴充沖繩酒店

在沖繩認識了兩位很有趣的印度商人Victor Daswani和Mike Sakhrani。我們常笑說，他們是我們一家的相反，我們在香港土生土長但卻現居沖繩，他們卻是在沖繩土生土長但現居香港！大家一開口傾計時是用英文，但講了幾句他們就用廣東話和我們大講香港美食腸粉、燒賣、炒麵，又說他們在香港住紅磡，親切感大增。

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投資沖繩房地產

為甚麼Victor和Mike這兩位印度人在沖繩出身和長大，但原來和香港甚有淵源。他們的父母因為了尋求更好的生活，從印度去了香港居住。當年不少印度人在外地都會從事製衣裁縫的生意，他們父母亦無異。約數十年前，父母的老闆看中以沖繩作為打進日本製衣裁縫業的基地，並希望委派他們父母做開荒牛，到沖繩大展拳腳。結果不負眾望，父母在那兒不但打穩陣腳，更在彼邦發展自己的製衣裁縫及貿易生意。他們父母退休後，除了把家族生意傳給了兒子，還把他們的家族基金給予兒子管理。

Victor和Mike以及他們各自的兄弟合共4人，決定把部分資金轉移到香港繼承其父母的製衣裁縫及貿易生意，另一部分則投放進沖繩房地產。起初，他們只不過把部分資金在沖繩購入他們覺得優質的物業，租給外國人，然後簡單地做收租佬。後來，因為眼見沖繩旅遊業起飛，便把其中一個單位改裝成Airbnb租給旅客，誰不知發現其利潤比放長租更高，而且市場需求大，所以便由起初的一個改裝單位，慢慢將其自置的整幢物業變成現時的Boutique Hotel - Beach Front Tower。

鍾情北谷市

投資物業，離不開講「Location、Location、Location」，Victor說：「我們的投資大多落於沖繩中部北谷市，除了向海外，他鍾情北谷市的便利，四處有餐廳和商場，旺中帶靜。交通亦方便，距離那霸機場只需大半個小時車程，對遊客來說不算太遠。」雖然沖繩還有不少好大段如度假屋和五星大酒店歡臨納的恩納村，但為了易於管理，他寧願集中投資在北谷町，在2020年7月，他們的集團剛剛又有新酒店落成--The Moana，正正就是在北谷町的優質位置。

雖然他們走的是精品酒店路綫，較適合情侶和商務客，但他們也有家庭客。客人主要是西方遊客，台灣和香港人為主，酒店有懂中英文的員工，亦有簡單免費早餐和單車租借，以其價格定位，算是價性比高的北谷酒店。問他們兩人如何看待這次疫情，他們樂觀笑說：『香港人總是要去旅行的！』相信這是各位旅遊業人士最想聽到的一句話！