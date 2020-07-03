【新股IPO】金融街物業（新上市編號：01502）一手中籤率20%　定價7.36元

金融街物業（新上市編號：01502）將於下星期一（6日）掛牌，今日公布以7.36元定價；其招股價區間7.16元至7.56元之中位數。國泰君安國際為獨家保薦人。

相關新聞 【新股IPO】再鼎擬赴港第二上市 為生物科技中概股打響頭炮

相關新聞 【新股IPO】物管股金科智慧服務遞上市申請 傳集資39億元

此外，其公開發售部份獲146.22倍認購，經重新分配後，相關部份發售股份增加至4,500萬股，佔整體發行的50%。一手中籤率20%，抽50手穩獲一手。

相關新聞 阿里巴巴創辦人馬雲：感謝數學！

公司集資所得款項淨額將存入授權持牌銀行或金融機構作為短期活期存款，而非如招股章程所披露作為短期活期存款或貨幣市場工具。



查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！