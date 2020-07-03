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【新股IPO】金融街物業（新上市編號：01502）一手中籤率20%　定價7.36元

股樓投資 17:02 2020/07/03

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金融街物業（新上市編號：01502）將於下星期一（6日）掛牌，今日公布以7.36元定價；其招股價區間7.16元至7.56元之中位數。國泰君安國際為獨家保薦人。

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此外，其公開發售部份獲146.22倍認購，經重新分配後，相關部份發售股份增加至4,500萬股，佔整體發行的50%。一手中籤率20%，抽50手穩獲一手。

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公司集資所得款項淨額將存入授權持牌銀行或金融機構作為短期活期存款，而非如招股章程所披露作為短期活期存款或貨幣市場工具。
 

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撰文 : 張以正

金融街物業（01502） IPO 香港股票

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