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美畢業生渴望投身科技行業　TikTok超越Google成新寵

科技 16:46 2020/07/03

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有調查數據顯示，美國畢業生仍然渴望從事科技行業，當中抖音（TikTok）更成為求職者的新寵。

受新冠肺炎疫情影響，全球各地經濟環境欠佳，應屆畢業生面臨求職挑戰。有調查數據顯示，美國畢業生仍然渴望從事科技行業，當中抖音（TikTok）更成為求職者的新寵。

根據求職網站Glassdoor調查數據顯示，今年5月份，網站的初級職位招聘數目較去年下降68%，而6月份則較去年同期下降39%。此外，網站亦調查最多畢業生求職的公司名單，當中亞馬遜（Amazon）位於榜首，微軟（Microsoft）及高盛分別排名第二及第三。值得注意的是，TikTok更超越Google，在最多畢業生求職的公司名單中排名第五。

調查反映，排名前十位的公司名單中，其中有7間均屬於科技行業。即使美國就業市場受疫情影響，但並沒有削減科技公司對畢業生的吸引力。調查亦發現，不少科企目前仍在招聘人手，因為疫情帶動電子商務發展，Amazon近期不斷招聘倉庫員工及送貨員，另外Microsoft、Apple和Google等科技公司的招聘數目亦有上升。

另外，隨著TikTok在全球不斷發展，近年愈來愈受到年輕求職者的青睞，TikTok表示，雖然疫情影響公司的招聘速度，但公司目前仍在全球公開招聘多個工作職位。根據該公司的招聘網頁顯示，目前已在洛杉磯等地開放約300個招聘職位。

最多畢業生求職公司排名

公司名稱 行業
亞馬遜 科技
微軟 科技
高盛 金融投資
蘋果 科技
TikTok 科技
Google 科技
安永會計師事務所 會計和法律
Facebook 科技
美國任仕達 人力資源
Salesforce 科技

責任編輯：李寶如

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