【港區國安法】日本執政黨自民黨 建議向港人提供工作簽證

自港區國安法出現以來，國際對此法案的關注程度都相當高，更有國家計劃向港人提供工作簽證或居留權。繼英國與澳洲宣佈推出針對港人的逗留政策後，日本執政黨建議向港人提供工作簽證，同時取消中國國家主席習近平訪日計劃。

相關文章：【新冠肺炎】日本推「密切接觸者追蹤」App 距1米內、15分鐘以上就通知

據日媒報導，日本執政黨自民黨正草擬議案，内容稱《港區國安法》通過後，香港有衆多異見人士被捕，自民黨對此相當關注，指情況不能忽視。自民黨又促請日本政府採取適當措施保護在港日本人，以及考慮支援香港居民，包括向想離港的人提供工作簽證。

相關文章：【港區國安法】日本外務省：嚴重關注 將與其他國家合作應對

日本首相安倍晉三曾在上月（6月中）表示歡迎香港在內的外國專業人才移民日本，又指為了保持東京的金融中心地位，需要更多來自世界各地的人才，看來向港人提供工作簽證的機會真的不小。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！