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【港股追蹤】新經濟股輪流發力　今日輪到佢

股樓投資 16:17 2020/07/03

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大市今日（3日）再升逾200點，升至近期高位，近期升市龍頭港交所（00388）終見調整，幸好騰訊控股（00700）續創新高，力挽狂瀾。加上一眾新經濟股輪流發力，今日就輪到美團點評（03690）整固升抽升，股價最多升超過7%，高見193.1元，收報191.7元，升6.9%。

相關文章：【大行點睇】給予本港「增持」評級　滙豐看好17隻港股

滙豐早前研究發表報告，認為目前港股估值低，加上更多內地企業來港上市，因此看好本港股市並給予「增持」級別。滙豐看好科網、電訊、地產、保險4個板塊，和公用股中的個別股份，當中美團點評亦榜上有名。

股份由3月19日低位70.1元至今，不足4個月累積升幅達1.5倍，但仍未見回氣，加上市場近期正炒作內地經濟復甦，公司8月份又會公布上半年業績，多樣憧憬結合下，股價短期有機會先挑戰200元水平後再整固。

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撰文 : 古植平

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