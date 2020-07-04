【酒遍世界@iM網欄】名酒莊的商業文化 期酒買賣鎖定潛在利潤！

波爾多名酒莊多不勝數。經常在飯局裡聽到前輩提及 LAFITE, LATOUR, MOUTON, MARGAUX, PETRUS 都屬於全球最渴市的名酒。年份好的更是適合儲存或長綫投資。但能夠即時買到手的那瓶名莊酒，事實已經好幾個酒商調整過的價錢。

不得不佩服法國人名品牌的營銷手法高明。理念就像HERMES包包一般，有錢都不是隨便買得到。這個波爾多獨得機制令普通人不能直接在酒莊買一瓶葡萄酒。全球入口商也只能透過Négociant所預售的一批還未存在的產品 - 期酒。

什麼是期酒？跟買樓花的概念相同，用市場預期低兩到三成的價格預購一批正在木桶釀著的葡萄酒，期望它日後有升值潛力。每年四月份，每家酒莊歡迎全球最有實力的買家鑒賞只在木桶釀了6到8個月的紅葡萄酒。預覽後買家決定哪家比較有潛力再去落訂單。就像剛才提及的包包概念，買家預購名酒是有限定數目，不能只購一款名酒，而需要購買一個組合的清單，包含著一批盈利潛力不同的產品。

2019年期酒鑒賞因疫情而不能在波爾多舉行。香港葡萄酒商會打破了波爾多數百年傳統，在六月中歷史性地在港舉行首個期酒品鑒會。28家酒莊提供了32款2019葡萄酒酒，當中最矚目為拉菲，拉圖及瑪歌，給本地買家鑒賞。酒莊代表用視頻逐一介紹每款2019作品。

一瓶名莊酒的價錢不只是在它本身的品質，背後釀酒的功夫，還有在這個商業遊戲上帶出來的價值。

作者_Apple Cheung簡介： 活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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