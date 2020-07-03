【政府派錢】政府提前於下周一派1萬　已有550萬個登記

▲ 政府決定提前派發現金，已登記市民最快可於7月6日起2、3天內經其指定的個人銀行帳戶收到款項。（資料圖片）

政府今日公布，現金發放計劃自6月21日開始接受登記至昨日下午五時，共收到超過550萬個登記；首天登記的市民已超過200萬。政府決定提前派發現金，已登記市民最快可於7月6日起2、3天內經其指定的個人銀行帳戶收到款項。

政府透露，在已收到的550萬個登記中，約470萬個（85%）是經21間參與銀行進行的電子登記，當中透過網上理財服務的登記接近300萬個（64%），透過銀行網站的登記有約170萬個（36%）。

網上銀行登記：早過7月8日

財政司司長陳茂波指：「由於透過網上理財服務進行電子登記的比例較預期高，令銀行能減省部分的客戶核實工序，更迅速處理收到的登記，因此於6月21日至30日經銀行進行電子登記的約430萬名合資格人士，將可提前於7月6日起2至3天內經其指定的個人銀行帳戶收到款項，早於原訂的7月8日。」

7月1日起經銀行進行電子登記的市民，會在登記後約1星期收到款項。此外，使用書面表格透過銀行或香港郵政登記的人士需按年齡分批進行登記，首批1955年或之前出生的人士，已於6月21日起開始登記。

第二批（1956年至1970年出生人士）的開始登記日期為7月5日。在7月5日至18日進行登記的人士，會同步在8月3日左右開始收到款項或領取支票通知，市民無須急於在首一兩天登記，亦無須親身遞交表格。

責任編輯：葉泳珊