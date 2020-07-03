約翰遜自稱親華「但香港情況顯然違中英聯合聲明」

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【南韓疫情】單日新增63宗 政府警告疫情嚴峻
港區國安法通過後，英國政府快速回應，宣布擴大英國國民海外護照（BNO）持有人權利，可直接在英國居留及工作。首相約翰遜強調，自己親華立場不變，但現時香港情況，完全違反中英聯合聲明。
約翰遜（Boris Johnson）接受英媒訪問時表示，被及其對華政策取態，他形容自己是仍是親華派（remain a sinophile），不是那些對中國有根深柢固敵意的人，完全不是（far, far from it）。
約翰遜續指：「但現在香港發生的事情，顯然是不能接受地違反中英聯合聲明，及基本法精神。（what’s happened in Hong Kong is plainly an unacceptable breach of the letter and the spirit of the Joint Declaration of principles of the basic law）」他稱這已對香港公民社會及言論自由造成寒蟬效應。
他並提到華為問題，強調不反對對英國的投資，英國是開放的經濟體，但不希望重要的國家基建遭受被有惡意的國家供應商控制的危機，因此接下來如何處理，要非常慎重。
【英國疫情】疫情反彈照解封 約翰遜：國家未出困境 籲國民自律
責任編輯：文青青
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