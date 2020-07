▲ 【港區國安法】約翰遜自稱親華「但香港情況顯然違中英聯合聲明」

港區國安法通過後,英國政府快速回應,宣布擴大英國國民海外護照(BNO)持有人權利,可直接在英國居留及工作。首相約翰遜強調,自己親華立場不變,但現時香港情況,完全違反中英聯合聲明。

約翰遜(Boris Johnson)接受英媒訪問時表示,被及其對華政策取態,他形容自己是仍是親華派(remain a sinophile),不是那些對中國有根深柢固敵意的人,完全不是(far, far from it)。

約翰遜續指:「但現在香港發生的事情,顯然是不能接受地違反中英聯合聲明,及基本法精神。(what’s happened in Hong Kong is plainly an unacceptable breach of the letter and the spirit of the Joint Declaration of principles of the basic law)」他稱這已對香港公民社會及言論自由造成寒蟬效應。

他並提到華為問題,強調不反對對英國的投資,英國是開放的經濟體,但不希望重要的國家基建遭受被有惡意的國家供應商控制的危機,因此接下來如何處理,要非常慎重。

