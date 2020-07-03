【派錢1萬】現金發放計劃將提前於7月6日開始派錢（第二版）

▲ 【派錢1萬】現金發放計劃將提前於7月6日開始派錢

派發一萬元的「現金發放計劃」早前接受登記，政府公布，現金發放計劃自6月21日開始接受登記至7月2日下午5時，共收到超過550萬個登記。財政司司長陳茂波表示，由於透過網上理財服務進行電子登記的比例較預期高，令銀行能減省部分的客戶核實工序，更迅速處理收到的登記，因此於6月21日至30日經銀行進行電子登記的約430萬名合資格人士，將可提前於7月6日起2、3天內經其指定的個人銀行帳戶收到款項，早於原訂的7月8日。

政府表示，首天登記的市民已超過200萬，反應踴躍。在已收到的550萬個登記中，約470萬個（85%）是經21間參與銀行進行的電子登記，當中透過網上理財服務的登記接近300萬個（64%），透過銀行網站的登記有約170萬個（36%）。

滙豐表示，有約200萬名市民透過滙豐申請政府現金派發計劃的客戶。款項發放後，客戶會於所登記的手提電話收到短訊提示，若沒有有效手提電話號碼則會收到書面通知。經由計劃所發放的款項在銀行存摺上會顯示「HKG」字樣，網上或流動理財的交易記錄則顯示為「HKSARG$10000」。



陳茂波表示，很高興大部分市民響應了政府及銀行的呼籲，透過網上理財服務或銀行網站進行電子登記，這佔現時收到的登記超過八成。6月21日至30日經銀行進行電子登記的約430萬名合資格人士，將可提前於7月6日起2、3天內經其指定的個人銀行帳戶收到款項，7月1日起經銀行進行電子登記的市民，會在登記後約1星期收到款項。



此外，使用書面表格透過銀行或香港郵政登記的人士需按年齡分批進行登記，首批1955年或之前出生的人士，已於6月21日起開始登記；第2批（1956年至1970年出生人士）的開始登記日期為7月5日。在7月5日至18日進行登記的人士，會同步在8月3日左右開始收到款項或領取支票通知，市民無須急於在首一兩天登記，亦無須親身遞交表格。

（第二版：新增滙豐回應）

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