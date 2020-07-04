【積金情報】MPF回報大檢閱　上半年邊隻美股基金表現最好？（附各隻基金最新表現）

近年不少人轉投美股，連強積金(MPF)也有不少打工仔轉買美股基金。2020年上半年剛剛過去，究竟邊隻美股基金表現最標青？

據Refinitiv Lipper統計的強積金數據，MPF有10隻基金完全投資於美國或北美股票市場，往績表現最佳是「萬全強制性公積金計劃」旗下的美股基金，無論是過去1個月到過去5年，它的表現也跑贏同類基金！

今年6月，這隻美股基金錄得2.64%正回報。今年上半年更賺12.79%，大勝同類基金。排第二名是宏利的北美股票基金，上半年賺1.77%，力保不失。其餘美股基金上半年也見紅，輸3.78%至輸7.8%。

10隻美股基金最新表現：

基金 今年6月表現(%) 過去半年表現(%) 過去1年表現(%) 過去3年表現(%) 過去5年表現(%) 萬全強制性公積金計劃-美國股票基金 2.64 12.79 17.76 59.2 76.13 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金 1.55 1.77 8.61 21.58 44.92 匯豐強積金-智選計劃-北美股票基金 2.18 -3.78 5.19 24.95 46.27 恒生強積金-智選計劃-北美股票基金 2.18 -3.78 5.19 24.95 46.27 恒生強積金-智選計劃-自選美國股票基金 1.5 -4.54 5.14 28.05 52.96 匯豐強積金-智選計劃-自選美國股票基金 1.5 -4.54 5.14 28.05 52.96 中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠北美指數追蹤基金 0.65 -4.73 4.56 27.25 47.15 東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)北美股票基金 0.32 -5.18 3.78 25.14 47.72 友邦強積金優選計劃-北美股票基金 0.6 -5.64 1.4 17.86 35.41 信安強積金計劃800系列-信安美國股票基金-I類 0.44 -7.8 -0.55 18.89 29.71

資料來源：Refinitiv Lipper，截至今年6月30日

萬全的美股基金表現雖然標青，但這間MPF受託人的服務相對不便。例如開立「半自由行」的個人帳戶，或開立可扣稅自願性供款（TVC）帳戶，也要填妥表格再郵寄申請，不像大部分MPF受託人般，提供網上電子登記服務。

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