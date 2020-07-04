【積金情報】MPF回報大檢閱　上半年邊隻美股基金表現最好？（附各隻基金最新表現）

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近年不少人轉投美股，連強積金(MPF)也有不少打工仔轉買美股基金。2020年上半年剛剛過去，究竟邊隻美股基金表現最標青？
據Refinitiv Lipper統計的強積金數據，MPF有10隻基金完全投資於美國或北美股票市場，往績表現最佳是「萬全強制性公積金計劃」旗下的美股基金，無論是過去1個月到過去5年，它的表現也跑贏同類基金！
今年6月，這隻美股基金錄得2.64%正回報。今年上半年更賺12.79%，大勝同類基金。排第二名是宏利的北美股票基金，上半年賺1.77%，力保不失。其餘美股基金上半年也見紅，輸3.78%至輸7.8%。
10隻美股基金最新表現：
|基金
|今年6月表現(%)
|過去半年表現(%)
|過去1年表現(%)
|過去3年表現(%)
|過去5年表現(%)
|萬全強制性公積金計劃-美國股票基金
|2.64
|12.79
|17.76
|59.2
|76.13
|宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金
|1.55
|1.77
|8.61
|21.58
|44.92
|匯豐強積金-智選計劃-北美股票基金
|2.18
|-3.78
|5.19
|24.95
|46.27
|恒生強積金-智選計劃-北美股票基金
|2.18
|-3.78
|5.19
|24.95
|46.27
|恒生強積金-智選計劃-自選美國股票基金
|1.5
|-4.54
|5.14
|28.05
|52.96
|匯豐強積金-智選計劃-自選美國股票基金
|1.5
|-4.54
|5.14
|28.05
|52.96
|中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠北美指數追蹤基金
|0.65
|-4.73
|4.56
|27.25
|47.15
|東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)北美股票基金
|0.32
|-5.18
|3.78
|25.14
|47.72
|友邦強積金優選計劃-北美股票基金
|0.6
|-5.64
|1.4
|17.86
|35.41
|信安強積金計劃800系列-信安美國股票基金-I類
|0.44
|-7.8
|-0.55
|18.89
|29.71
資料來源：Refinitiv Lipper，截至今年6月30日
萬全的美股基金表現雖然標青，但這間MPF受託人的服務相對不便。例如開立「半自由行」的個人帳戶，或開立可扣稅自願性供款（TVC）帳戶，也要填妥表格再郵寄申請，不像大部分MPF受託人般，提供網上電子登記服務。
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撰文 : 李才添
欄名 : MPF攻略