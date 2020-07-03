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【宏觀中國】非洲豬瘟、水災原故？　生豬價月內暴漲三成

股樓投資 15:51 2020/07/03

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本來持續回落的豬肉價格，忽然大幅反彈。截至6月底，全國農產品批發市場的豬肉平均價格達每公斤45.5元（人民幣，下同），較上月同期升超過17%，個別地區零售價格漲幅甚至近30%。

其他文章：阿里巴巴創辦人馬雲：感謝數學！

據內地報道，由於豬肉天天漲價，在街市買肉的顧客明顯變少，肉檔生意大不如前，銷量只及往時一半。到底，豬肉為何急漲呢？

據了解，因為受非洲豬瘟的影響，養殖戶減少存欄量和母豬的數量，降低養殖密度，導致供應減少，在短短1個月間，生豬價格上升了30%，全國26個省市生豬價格在每公斤34元以上。

其他文章：【金價GO GO GO】大行料金價誓破每盎司2,000美元

業內人士透露，養殖場因怕傳入非洲豬瘟，大多採用「自繁自養」的模式，使得產能難以一下子急升，由母豬繁殖至肉豬出欄，一般周期達到14個月左右。因此，生豬供應緊張的局面在短期很難解決。換言之，可能有一段時間要捱豬肉了？

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撰文 : 高式古

經濟 豬價 水災 非洲豬瘟

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