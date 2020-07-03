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美國籲外資總部撤出香港　甲廈爆空置潮？

股樓投資 16:45 2020/07/03

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據外媒報道，美國商務部長羅斯早前說，港區國安法生效後，在港設立亞洲總部的企業，應考慮是否將總部撤出香港。事實上，去年社會事件後，市場屢傳外資撤出香港，加上中環甲廈空置率持續上升，自然令人覺得外資正撤出香港。

不過，據政府最新公布，M3貨幣供應數字創歷史新高，加上港滙早前持續強勢，反映資金持續流港，未有大舉流出。有外資代理行指，自去年六月，已有撒資傳聞，雖然確有少數外資離開，惟從政府公布的數據來看，資金流入較流出多。

他續指，雖然近期屢有跨國金融機構縮減辦公室樓面，惟並非與港區國安法有關，皆因疫情重挫環球經濟，各國企業也開源節流，即使沒有國安法，這些跨國企業也會縮減辦公室樓面，節省營運資金。

值得留意的是，政府公布的數據滯後，未能反映市況，市場預期，部分美資企業或會縮減香港業務，甚至撤走，但料數量不多，皆因外資企業來港發展，普遍有意投資內地，且視香港為跳板，只要內地市場一日有利可圖，也不會貿然撤走，又指大批中概股來港上市，或多或少在港設立分部，甚至購買整幢商廈作總部，這將利好甲廈市道，但一切仍要時間觀察。

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撰文 : 柳家平

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