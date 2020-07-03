俄駐華使館紀念奪取海參崴160周年 惹中國網民大肆攻擊

中國和俄羅斯近年關係密切，在政治上的交往也十分頻繁。不過，兩地人民的價值觀與文化相差甚遠，中俄民衆之間其實觀感不佳，形成甚至有些中國人認為，俄羅斯侵佔中國大量領土，心存敵意。

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最近俄羅斯官方的一個舉動，刺激到不少中國網民的「愛國情懷」。事源俄羅斯駐華大使館7月2日在中國社交平台微博發布一段有關「符拉迪沃斯托克建城」的短片和文章，中國網民的一致負評，稱這俄方行為帶有侮辱性及十分具挑釁意味。

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符拉迪沃斯托克始於1860年，當時俄羅人在這裏建立了一個軍事港口，稱為符拉迪沃斯托克（意思為『統治東方』）。19世紀末，符拉迪沃斯托克已發展成為一個大型港口和工業城市，是俄羅斯海軍在太平洋上的主要基地。這次對外宣發出難怪

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