【Good Food,Good Mood@iM網欄】法國皇室外賣推介 DALLOYAU古法鴨肝松露「膀胱雞」

自新冠肺炎1月襲港，大家都嚴守帶口罩、勤洗手等預防措施，亦自發性地留家用膳或在家宴客，令很多人廚藝突飛猛進，社交平台上人人都是「抗疫廚神」。眾所周知，我是典型的「識食唔識煮」，無論代筆寫過多少食譜，見過多少米芝蓮名廚的親自示範，我還是對烹飪一竅不通。問題來了，如遇上朋友飯聚邀請，我總不能帶「兩梳蕉」吧！今天介紹的「古法鴨肝松露燜雞」便成為了我的救星。

▲ 如果在擺盤上花點心思，這道菜猶如餐桌上的centrepiece，十分吸睛

▲ 如果在擺盤上花點心思，這道菜猶如餐桌上的centrepiece，十分吸睛

很多香港人稱呼DALLOYAU為「大蘿柚」。原來這個品牌源自巴黎，Dalloyau其實是創辦人Charles Dalloyau（法文讀音大概是da wa yo）的姓氏；他是法國國王路易十四的御廚，之後世代均為王室效力，直至法國大革命王室沒落，他們才在巴黎建立品牌，至今已有超過300年顯赫歷史。疫情期間，DALLOYAU中環娛樂行及金鐘太古廣場分店提供外賣服務，「古法鴨肝松露燜雞」便是外賣熱門菜式之一。

▲ 法國黃雞份量不少，足夠4人享用

這道菜法文名為poularde demi-deuil，背景要追溯到19世紀末的一位女性大廚Mère Fillioux；她擅長烹調雞料理，據說她生平斬過50萬隻雞，畢生致力為法國中產提供精緻美味的料理，成就了里昂「美食之都」的名聲。當時科技並不發達，還沒有慢煮技術，Mère Fillioux便想到把雞放進豬小肚，經水煮後雞的精華得以完全保留，雞肉還保持軟嫩幼滑，可謂古代慢煮的先鋒。第一次世界大戰後，另一位女性大廚、現代法國料理之母Eugénie Brazier到她的餐廳實習，並在1922年開了餐廳La Mère Brazier，把「膀胱雞」變成招牌菜。餐廳在1932年獲米芝蓮二星，隔年更成為法國第一批拿到三星的餐廳之一，Eugénie Brazier也是當時唯一的三星女性主廚。後來，被譽為「新派法國料理之父」的殿堂級傳奇廚神 Paul Bocuse來到La Mère Brazier實習，膀胱雞因而被發揚光大。

為向已故名廚Paul Bocuse致敬，DALLOYAU特意把這將近失傳的法國名菜重新呈現食客眼前，跟據傳統食譜，把一片片黑松露「攝」在法國黃雞雞皮下，並把鴨肝塞入雞內，再把雞原隻放入豬小肚中在密封狀態下煮熟做成慢煮效果。

▲ 加熱程序十分簡易

外賣回家後，我們只需把雞連同豬小肚一拼放入滾水中，煮30至60分鐘（視乎享用時間而定）即可。加熱時，豬小肚會因熱蒸氣而漲大成球狀，甚具視覺效果，影相呃like一流，而且操作簡單，烹飪白痴如我也能輕易「攪掂」。加熱後把豬小肚剪開，雞湯精華奪「袋」而出，雞香撲鼻而來。嚐一口，雞肉嫩滑多汁，連雞胸也滑溜非常。雞皮下的黑松露及雞中的鴨肝為雞添上獨特芳香，配搭以馬德拉酒及黑松露入饌的雞汁，友人們吃得津津有味，再聽到每隻雞只賣$598，外賣更有8折，他們無不驚嘆「抵食」之餘，亦紛紛向我索取預訂資料，留待下次作客之用。

▲ 除雞之外，外賣還免費奉上香滑薯蓉及清甜小蘿蔔配菜

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