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Motorola推新機One Fusion　48MP主攝採Snapdragon 710

科技 16:30 2020/07/03

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One Fusion雖然承接了plus版本的大部分規格及功能，但在鏡頭、處理器和屏幕方面則較遜色。

摩托羅拉（Motorola）繼上月發布中階機One Fusion+後，周四（2日）再宣布推出One Fusion，雖然承接了大部分規格及功能，但在鏡頭、處理器和屏幕方面，則較One Fusion+遜色。

One Fusion配備6.5吋Max Vision HD+水滴屏幕，擁有4攝組合，包括一個4800萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、500萬像素微距鏡頭以及200萬像素深度傳感器；支援Quad Pixel技術，可透過四合一畫素合併的方式，捕捉更多相片細節。

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電池方面，One Fusion採用與plus版本相同的5000mAh容量，聲稱視乎不同情況，最長可連續使用48小時。處理器為Snapdragon 710，機背「M」商標提供指紋辨識。

目前Motorola尚未公布One Fusion售價，但相信會比售300歐元（約2620港元）的One Fusion+便宜。One Fusion即日起在拉丁美洲開賣，下月將於沙特阿拉伯和阿聯酋推出。

責任編輯：姚慧儀

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