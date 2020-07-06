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【育兒精明消費@iM網欄】年底或現嬰兒潮 計畫生育簡單指引

名人薈萃 07:33 2020/07/06

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全球疫情持續，大家都小心地過著自家的小日子，有推算今年底會是出生率新高峰，如果你們也有生育計畫，那就來看看，怎麼減少走彎路的一些簡單建議和指引吧。

  • 第一：檢查/調整身體

要了解伴侶間的健康狀況，才能有效的培育健康寶寶，所以找家庭醫生做備孕前的身體檢查是必不可少的。
香港家庭計劃指導會提供「懷孕前檢查」，價錢較相宜。若出現任何問題也會有相關專科醫生、護士或社工跟進，甚至還可以轉去政府醫院排期看專科。

  • 第二：備孕

眾所周知，孕婦需要補充葉酸，但其實在備孕期的準媽媽們，就應該要長期補充葉酸了。當身體維持一定水平的葉酸，除了可以增加懷孕機率，也能使懷孕初期，胚胎有較好的營養環境！另外，準爸爸們也需要補充葉酸，因為葉酸對精子的影響非常大！葉酸能增強精子的濃度和活躍度，更減少精子異變達30%。

還有一樣需要認真考慮的，就是心儀的醫院和生產方式。如果你會選擇私家醫生和醫院，可以諮詢一下醫生是否還會接新症？接受順產/開刀嗎？生產時相對應的是否你心儀的醫院？因為有些醫生只做剖腹產，或者只去某幾家私家醫院。像凳凳媽我，當年在中環李醫生那裡複診，李醫生要在診所看症、要去醫院做手術、還一直義務幫忙「家計會」幾十年，他就只去港島的兩家醫院，而且已經不接新症很多年了。

如果你會選擇政府醫院，那就要做好順產的準備，因為政府醫院只有在孕婦身體健康狀況不佳，必須剖腹的情況下，才會提供剖腹產。之後請了解和選定你心儀的醫院，如果你現在的住址不在該醫院的服務範圍，那就要認真考慮，是否搬去心儀醫院的服務區域了，因為政府醫院需要你提供該區的住址證明，才可以在該醫院做產期檢察和之後的生產。而傳統上，家裡有了孕婦就不可以搬屋，所以大家還是早點計畫比較好！下期會講受孕前、中、後期嘅內容。

作者_凳凳媽簡介：

幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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撰文 : 凳凳媽、編輯：邊婕

欄名 : 育兒精明消費

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