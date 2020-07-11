【細味醺徒@iM網欄】晚來天欲雪，能飲一杯無？ 一條分辨您對清酒認知的問題

我有一個方法，去判斷朋友對清酒的熟悉程度，就是問他們覺得哪一個酒藏的清酒比較好，到日本會買些甚麼清酒回來。回答我說十四代最好，或每次都是買獺祭回來的人，十個九個其實對清酒的認識都不太深，如果您是其中一個，往後一段時間，就請您留意這個專欄，讓我介紹您，如果選擇比這兩枝酒更有性價比的清酒。

寫這欄我不收稿費，編輯說知道我喜歡喝酒，認識多年，拔刀相助，亦希望這欄可擴闊各位對清酒的認識。

「十四代就是最好的嗎？」

開首說答十四代是最好的人，而不會多加註釋的，其實不太熟悉清酒，為甚麼呢？說句公道話，以單枝酒作評價，它絕不失禮，但可能太多人慕名，價格一向被炒高，在日本國內也不易買得到，令性價比嚴重偏低。事實上，性價比較高而風格更獨特的清酒，其實也有不少。

日本人常常喝清酒，不可能每晚都喝十四代。如果每晚喝七垂二十貫，破產是其次，問題是，它並不配合所有的食物，如果您吃串燒，喝十四代，由於食物味道太濃，十四代入口幼滑，感覺就會太「溫婉」，酒味被全蓋過，那您就會覺得，原來十四代就僅此而已，就像情侶般性格不合，酒與食物之間毫無火花。

「喝酒的目的是令食物更好吃！」

喝酒如果只是因為鬥酒或想喝醉，就奉勸各位戒酒好了，這樣的喝酒毫無意義。我相信人一生喝酒的額度有限，喜歡喝，就該讓它昇華到另一層次，就是搭配食物，令酒體與食物有化學作用，同時提升兩者的風味，這是一種藝術。朋友喜歡「劈酒」，常叫我教他喝清酒，應約一次，他重量而不重質，以後就風花雪月好了。

跑到日本的居酒屋，您會發現日本人其實不太重視清酒是否出自著名酒藏，反而著重它是否配合自己的食物，不少居酒屋會建議您那枝酒，可搭配它們哪些食物。結論是，哪枝是好的清酒，其實在乎您吃甚麼食物，以及喜歡哪一種口感或風格的酒，是很個人的，喝多了，嘗試多了，您自會懂得自己愛甚麼。

「獺祭就是太平均」

至於獺祭，這枝酒很懂行銷，做的味道甚為大眾化，所以我也明白為甚麼哪麼多香港食店會賣它，起碼不會有客投訴不好，但就好似所謂的「K歌」一樣，易上口，但認真喝，會覺得很表面。因為它實在太平均，配搭食物基本上不易出事，但另一角度就是反而不算突出。

「日本酒製法與當地食材有關」

話說回來，日本人喝清酒，如上文所言，主要目的是配搭食物，而日本的酒造，很多時是因應當地的食物喜好，創造出最合乎當地料理的酒味。好像日本南部的酒，較少「純米」選擇，原因是南部人多吃口味濃重的東西（試想想大阪燒、名古屋雞翼、鰻重等），如果用純米大吟釀去襯，酒的香味及口感會全部被食物濃味蓋過。所以，當地人多喝非「純米」類。而酒味的變化，可以是在用米、精米度、酵母、發酵、儲存方式、以及酒藏加入特製的酒精去調配等等，往後有機會再仔細談。

我以為，最好的清酒，就是能夠最好地配合您當天所吃食物的清酒，而它可以是來自任何酒藏，任何縣城。

百幾二百元一枝也可，在乎您怎配搭。而我每次從日本回來，人家搶買獺祭，但我就是不選。不是它不好，而是香港很易買到，難得到日本，為何不買一些香港沒有代理的酒，品嚐不同風格的酒，再自己配搭一下食物，擴闊自己的眼界呢？

作者_醺徒簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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