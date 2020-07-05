【裏裏外外@iM網欄】生活小陋習致頭痛失眠？每日腳底瑜珈小Tips！

相信好多人都受疫情影響，近期經常留在家中，時間多了，大家不妨試試用最經濟的方法，令自己變得更健康、更靚。

愛美是人的天性，不論男女，也是。常常聽到好多人說「從頭靚到腳」，但其實要靚，我們應從腳開始，而且要由腳底做起，因為腳底有很多穴位，反射到人的內臓，如果腳健康，人體便會更健康。有時候很多人感到腰痠背痛，但沒想到是因為腳部出現問題，所以影響到脊椎，繼而影響頸椎，最後經常感到頭痛、失眠等一連串的問題。

所謂「有諸於內，形之於外」。平常的生活小陋習，持續下去，便會影響身體。例如：香港生活節奏緊湊，好多人因心急趕時間，平常走路時不知不覺會上身向前傾，而且膝蓋屈曲，腳不能伸直，長期下去，不但感覺人矮了，也會影響整個身體的健康。

如何懂得注意日常生活細節，非常重要。比如日常中我們有意無意的會翹腳，當然只做左腳翹右腳是不當的，會影響骨盆，甚至出現長短腳，以致容易腰痛，但如果你做完左腳翹右腳，用同樣方式以右腳翹左腳，而且時間一樣，便能平衡下肢，讓髖關節、膝關節及相關的肌肉等更柔軟。所以，關鍵是要懂得如何做及怎樣做。

年紀越大，發覺腿腳無力，所以要保持青春，首要目標是保護好腳部，讓腳有力、修長、去除靜脈曲張、大姆指外反等問題。以下是一些小Tips，大家如每天用小小時間持續去做，便能夠見到效果，而且不花錢，在家裏隨時可以做，方便快捷經濟！

Tips 1:

每晚睡前用熱水浸腳10 分鐘，增加血液循環，有助睡眠，而且是養生的基本功之一。

如果你不想浸腳，你可以睡前用雙手輕輕按摩腳底5分鐘，幫助全身排毒，特別是按摩大姆指頭，有助睡眠。

Tips 2:

仰臥床上或瑜珈墊上，並將雙腳向上，使身體與腳形成90 度（腳可靠牆或床頭板），維持這姿勢5- 10 分鐘，有助血液循環，對靜脈曲張的人士特別有效，也有助睡眠。



Tips 3:

將腳盡量向外伸展，但背部要貼在瑜珈墊上，然後將腳交义（大腿貼大腿），再向外伸展、交义，如是者重覆30 次，注意開始時速度可以慢一點，但當自己習慣這動作後，可以加快速度，使大腿貼大腿時有輕微的碰撞聲。這動作有助大腿修長，也能強化下腹肌肉，特別對女性的下腹健康有幫助。



Tips 4:

我們平日行街、工作或做運動後，往往覺得小腿很痠軟無力或很疲倦，可以將右腳指放在牆上，使右腳踭抬高，保持動作5 分鐘，然後換左腳，可以舒緩小腿肌肉的壓力，好有功效。

或者可以用金剛座式，將對手放在小腿上，輕輕地按摩小腿，感覺好舒服喔！

Tips 5:

屈曲左腳，伸直右腳，雙手手肘可以放在瑜珈墊上，身體向後仰，或將身體臥在瑜珈墊上，保持這動作1 至2 分鐘，然後換腳。如果身體習慣後，可以雙腳屈曲，身體直接臥在瑜珈墊上休息。這動作可以舒緩整個腳部肌肉，修緊大腿肌肉。

以上Tips，不但十分適合貪靚的女士，而對於經常跑步、健身的男士及運動一族，也是很好的熱身或cool down 選擇呢！

如果你按以上Tips 做1-2 個動作，肯定會感覺腳部很輕鬆，步行時不會向前傾，減低很多亞健康問題。

瑜珈強調身心靈健康，我們做以上動作時，不妨播放一些輕鬆音樂，令自己全心全意專注當下，拋開煩惱，享受寧靜的片刻。今日為你點播這首由著名歌手Deva Premal 唱出的瑜珈經典歌曲： Om Tare Tuttare, 請你細心欣賞。

作者_盈望簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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