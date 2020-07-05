  • 29°C
香港時間 : 2020705日 (日) 08:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【裏裏外外@iM網欄】生活小陋習致頭痛失眠？每日腳底瑜珈小Tips！

名人薈萃 08:33 2020/07/05

分享：

相信好多人都受疫情影響，近期經常留在家中，時間多了，大家不妨試試用最經濟的方法，令自己變得更健康、更靚。

愛美是人的天性，不論男女，也是。常常聽到好多人說「從頭靚到腳」，但其實要靚，我們應從腳開始，而且要由腳底做起，因為腳底有很多穴位，反射到人的內臓，如果腳健康，人體便會更健康。有時候很多人感到腰痠背痛，但沒想到是因為腳部出現問題，所以影響到脊椎，繼而影響頸椎，最後經常感到頭痛、失眠等一連串的問題。

所謂「有諸於內，形之於外」。平常的生活小陋習，持續下去，便會影響身體。例如：香港生活節奏緊湊，好多人因心急趕時間，平常走路時不知不覺會上身向前傾，而且膝蓋屈曲，腳不能伸直，長期下去，不但感覺人矮了，也會影響整個身體的健康。

如何懂得注意日常生活細節，非常重要。比如日常中我們有意無意的會翹腳，當然只做左腳翹右腳是不當的，會影響骨盆，甚至出現長短腳，以致容易腰痛，但如果你做完左腳翹右腳，用同樣方式以右腳翹左腳，而且時間一樣，便能平衡下肢，讓髖關節、膝關節及相關的肌肉等更柔軟。所以，關鍵是要懂得如何做及怎樣做。

年紀越大，發覺腿腳無力，所以要保持青春，首要目標是保護好腳部，讓腳有力、修長、去除靜脈曲張、大姆指外反等問題。以下是一些小Tips，大家如每天用小小時間持續去做，便能夠見到效果，而且不花錢，在家裏隨時可以做，方便快捷經濟！

Tips 1:
每晚睡前用熱水浸腳10 分鐘，增加血液循環，有助睡眠，而且是養生的基本功之一。

如果你不想浸腳，你可以睡前用雙手輕輕按摩腳底5分鐘，幫助全身排毒，特別是按摩大姆指頭，有助睡眠。

Tips 2:
仰臥床上或瑜珈墊上，並將雙腳向上，使身體與腳形成90 度（腳可靠牆或床頭板），維持這姿勢5- 10 分鐘，有助血液循環，對靜脈曲張的人士特別有效，也有助睡眠。


Tips 3:
將腳盡量向外伸展，但背部要貼在瑜珈墊上，然後將腳交义（大腿貼大腿），再向外伸展、交义，如是者重覆30 次，注意開始時速度可以慢一點，但當自己習慣這動作後，可以加快速度，使大腿貼大腿時有輕微的碰撞聲。這動作有助大腿修長，也能強化下腹肌肉，特別對女性的下腹健康有幫助。

 


Tips 4:
我們平日行街、工作或做運動後，往往覺得小腿很痠軟無力或很疲倦，可以將右腳指放在牆上，使右腳踭抬高，保持動作5 分鐘，然後換左腳，可以舒緩小腿肌肉的壓力，好有功效。

或者可以用金剛座式，將對手放在小腿上，輕輕地按摩小腿，感覺好舒服喔！

Tips 5:
屈曲左腳，伸直右腳，雙手手肘可以放在瑜珈墊上，身體向後仰，或將身體臥在瑜珈墊上，保持這動作1 至2 分鐘，然後換腳。如果身體習慣後，可以雙腳屈曲，身體直接臥在瑜珈墊上休息。這動作可以舒緩整個腳部肌肉，修緊大腿肌肉。

以上Tips，不但十分適合貪靚的女士，而對於經常跑步、健身的男士及運動一族，也是很好的熱身或cool down 選擇呢！

如果你按以上Tips 做1-2 個動作，肯定會感覺腳部很輕鬆，步行時不會向前傾，減低很多亞健康問題。

瑜珈強調身心靈健康，我們做以上動作時，不妨播放一些輕鬆音樂，令自己全心全意專注當下，拋開煩惱，享受寧靜的片刻。今日為你點播這首由著名歌手Deva Premal 唱出的瑜珈經典歌曲： Om Tare Tuttare, 請你細心欣賞。

作者_盈望簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

更多裏裏外外@盈望的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 盈望、編輯：邊婕

欄名 : 裏裏外外

下一篇文章

【山地悠遊人生@iM網欄】觀鳥天堂壯觀山景 哥倫比亞咖啡園探索咖啡文化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
美國籲外資總部撤出香港　甲廈爆空置潮？
美國籲外資總部撤出香港　甲廈爆空置潮？
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴