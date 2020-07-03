【中國經濟】再試出口轉內銷救經濟　惟貧富懸殊成阻力？

▲ 出口轉內銷並不容易，即使成功也是與國內產能互相抵銷，對提振經濟的幫助有限。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情持續，中國從事進出口貿易的廠商正承受嚴重壓力。在2008年金融海嘯後，中國政府曾以「家電下鄉」，配合一系列展會，推動出口轉內銷。事隔10多年，此策略還能奏效嗎？

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根據BBC分析報道，疫情下製造業是最受重創的行業之一，當中又以「兩頭在外、大進大出」的企業所受的打擊最大。「兩頭在外、大進大出」是中國不少製造業的經營模式；依賴大量原材料進口，在中國加工，而成品則全部出口至海外銷售。疫情期間，一方面消費需求顯著萎縮，另一方面全球供應鏈受阻，加工企業面臨兩方面同時擠壓。

為支援當地的企業，中國政府因而推行「出口轉內銷」，仿照2008年金融海嘯後的對策。不過，此舉有一定阻力，特別是企業需要面對海外與中國大陸不同的市場規則， 缺乏專門針對內銷市場的營銷團隊。

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內銷需求飽和 難提振經濟

另一方面，路透社的分析亦指出，從市場的角度，國內市場的供求已近飽和，轉攻內銷產品供應大量增加，則必須新增有效需求。由於近年各個領域都有國產品牌崛起，出口轉內銷並不容易，即使成功也是與國內產能互相抵銷，對提振經濟的幫助有限。

▲ 部分消費品在中國市場的供求已近飽和，對於車的需求甚至不升反跌。（法新社圖片）

中國的貧富懸殊問題，亦限制了出口轉內銷的成效。BBC報道引述中國宏觀經濟學會副會長王建解釋，中國有一部分先富人群，他們的收入水平已經達到發達國家的高收入標凖，但是人口的主要群體是低收入人口。

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高收入人群是中國上一輪消費增長的主動力。過去10年間，這部分人口已置業、買車，故需求越來越接近「天花板」。與此同時，中國人口主要群體還是低收入水平。王認為，若希望藉刺激消費帶動經濟增長，便必須透過城市化，使低收入人群邁向高收入。

責任編輯：葉泳珊