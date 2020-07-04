【生吞蝙蝠】台灣男子蝙蝠配啤酒　網民：是忘記現在還在防疫了嗎？

新冠肺炎疫情仍然持續，蝙蝠等野味一度被指或為病毒源頭，內地各省市亦相繼禁止出售野味。近日台灣網絡流傳一段影片，片中一名男子對著鏡頭生吞蝙蝠，並配上啤酒，引來一眾網民批評，指他是否忘記現在還在防疫。

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有網民將該段影片上載至Facebook群組「爆料公社」，帖文寫道：「吃蝙蝠配金牌啤酒，不知哪來的勇氣，把吃蝙蝠當有趣。想紅也不是這樣，誰家的員工或朋友家人，提醒一下：快帶他去醫院檢查一下，有必要麻煩隔離治療」。

影片中，一名身穿綠色上衣、頭戴草帽的工人，捕捉到一隻年幼蝙蝠後，向鏡頭展示，還用客家話說：「有看到嗎？蝙蝠！」並身邊的友人說：「現抓現吃、甘甜美麗。」並傳出笑聲。該工人便將蝙蝠放入口中咀嚼後吞下肚，再渴下酒喝並指：「甘甜美麗」

網民直斥其行為噁心，「這個人有事嗎？」、「原始人嗎，還活吃」、「可以直接抓去隔離並且重罰嗎，不要危害其他民眾。」更有網民表示：「虧你還是台灣人」。

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