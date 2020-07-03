【網民熱話】租客拒負責一半維修費　業主：應否趕走租客？

放租單位的維修保養，是不少業主及租客都需要面對的常見問題，亦是容易出面爭議問題。有業主在網上討論區發文，表示有租客通知他廁所有淤塞，碗盤下水道漏水，另外兩間房間及客廳的天花燈壞了。他叫租客找師傅報價，維修費約2,000元，他希望租客負責一半維修費，怎料租客拒絕。業主續指，自己5年沒有加租，3月時更應租客要求減租1,000元，已比市價平2,000，故向各大網民詢問，是否應該趕走租客。

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帖文一出，網民意見不一，部分網民認為租客是「麻煩友」，表示「租約期間最多整1樣，過多1樣代表佢粗住」建議業主應盡快趕走他，完了死約後加價建議他過主，也有網民建議業主應先找新租客。

有網民亦指出，租客已租住5年，有自然勞損實屬正常，業主又何需要因為1,000元，相等於兩日的租金而耿耿於懷？另有網民認真回應：「我估要分清楚究竟是結構性損毁還是消耗性，前者一般是由業主負責，後者則是租客自理。」建議業主一切按合約做。

事實上，根據社區法網上的資料指：「整體來說，有關維修保養責任的問題，乃取決於業主及租客所協議的條款。」有需要的業主，不妨參考一下，或者在釐定新租約時，預先清晰釐定雙方就維修保養出租物業的責任。

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