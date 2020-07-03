▲ 【BNO】英國裁員大屠殺 搵工搜索「摘水果」熱爆

英國擴大BNO護照權利，向300萬香港人持BNO入籍移民英國開綠燈。不過，移民英國生活也許不易過。英國經濟正飽受新冠肺炎衝擊，多家企業2天內宣佈合共裁員1.2萬人，英國傳媒形容是血洗就業市場（bloodbath）。與此同時，英國人尋找工作也被迫「往低處看」，水果採摘工作成為搵工熱門搜索字眼。

英國報章《Metro》報道，求職網站Debut Careers數據顯示，自英國3月下旬封城以來，「水果採摘工作」搜尋量升幅超過840%：

水果採摘工作：升幅843%

國民保健服務（NHS）義工：升幅355%

網上教學補習工作：升幅67%

郵政工作：升幅48%

快遞工作：升幅40%

超級市場工作：升幅30%

校對工作：升幅27%

農場工作：升幅21%

倉庫打包工作：升幅20%

自由作家工作：升幅17%

【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人

英國新冠肺炎疫情下，全國企業在政府補貼下讓約900萬員工停職放假。當局積極鼓勵受影響人士從事水果採摘工作，因為這類工作向來主要由外勞從事，後者卻受到多國旅行限制，令英國不少果園人手短缺。

隨住當局補貼計劃快將結束，英國企業近日紛紛部署削減人手，以減少開支。英國國家經濟社會研究院（NIESR）預期，英國失業率會在第3季升至11%，失業人口達到350萬之眾。

【BNO】移民買樓容易了？英國樓價8年來首次下跌

港區國安法生效之際，英國宣佈將BNO護照持有人逗留英國期限，由6個月延長至5年，並容許在英國工作或學習滿5年後申請定居，再1年後可申請英國公民身份。

香港目前約有35萬人持有BNO護照，另外約260萬人合資格申請BNO。

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責任編輯：方圓之