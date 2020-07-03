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【積金情報】MPF港股基金上半年蝕7.37%（附38隻基金最新表現）

理財智慧 15:49 2020/07/03

分享：

2020年上半年，環球投資市場受新冠肺炎打擊，港股恒生指數一度跌至21000點水平，近期雖然重上25000點水平，但上半年仍跌13%。據Refinitiv Lipper統計的強積金表現，今年上半年38隻港股基金平均蝕7.37%。

港股基金平均回報跑贏恒指，全因一眾主動式由基金經理操盤的基金表現對辦，在上半年市況波動下，多隻基金也只是蝕數個巴仙。

而當中表現最佳是「永明強積金集成信託計劃-施羅德強積金香港投資組合」，上半年力保不失，錄得0.93%的正回報。

近期躍升MPF市佔率第一名的宏利，其港股基金上半年蝕1.62%，亦不過不失。

滙豐及恒生旗下的恒指基金，由於是被動式跟隨指數的基金，上半年蝕12.24%。信安的同類型基金更蝕13.04%。

38隻港股基金最新表現：

基金 今年6月表現(%) 過去半年表現(%) 過去1年表現(%) 過去3年表現(%) 過去5年表現(%)
永明強積金集成信託計劃-施羅德強積金香港投資組合 10.94 0.93 4.48 15.8 21.44
永明強積金基本計劃-香港股票投資組合 10.92 0.82 4.18 14.66 18.67
永明強積金綜合計劃-香港股票投資組合 10.87 0.74 4.04 14.29 17.93
海通MPF退休金-海通香港特區基金-A 7.45 -0.52 1.88 19.44 19.81
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF香港股票基金 9.07 -1.62 1.44 12.36 10.19
萬全強制性公積金計劃-香港股票基金 9.36 -1.63 -1.09 3.97 1.1
安聯強積金計劃-安聯香港基金-A 9.36 -1.67 -1.31 3.85 1.11
BCT 積金之選-BCT中國及香港股票基金 8.68 -2.92 0.05 12.61 11.99
信安強積金計劃800系列-信安香港股票基金-I類 8.64 -3.78 -2.66 7.27 10.23
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行香港動力股票成分基金 8.57 -3.99 -3 6.21 8.42
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽香港股票基金 8.68 -4.13 -1 15.92 19.01
我的強積金計劃-我的香港股票基金 8.83 -4.21 -1.29 15.35 17.61
富達退休集成信託-香港股票基金 8.84 -4.43 -1.7 13.77 14.75
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 香港股票基金 8.75 -4.43 -1.83 13.23 13.76
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)香港股票基金 8.13 -4.51 -2.11 8.57 5.53
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)香港股票基金 8.12 -4.57 -2.25 8.16 5.1
信安強積金易富之選-信安動力香港股票基金 8.62 -4.68 -3.75 4.37 1.18
信安強積金明智之選-信安-動力香港股票基金 8.61 -4.82 -3.81 4.31 1.11
永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金-A 8.67 -6.66 -4.1 12.72 20.97
友邦強積金優選計劃-香港股票基金 8.04 -7.13 -5.86 5.22 -4.3
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中證香港100指數基金 7.24 -7.68 -6.27 8.69 3.6
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠香港股票基金 7.7 -8.32 -7.3 4.21 4.42
永明彩虹強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金-A 7.6 -8.46 -6.55 6.05 8.32
恒生強積金-智選計劃-恒指基金 7.33 -12.24 -12.49 2.15 5.41
匯豐強積金-智選計劃-恒指基金 7.33 -12.24 -12.49 2.15 5.41
友邦強積金優選計劃-中港基金 6.05 -12.65 -11.99 1.24 0.19
景順強積金策略計劃-景順恒指基金 A 6.75 -12.68 -12.57 1.72 4.54
信安強積金明智之選-信安-恒指基金 6.52 -12.74 -12.54 1.33 4.57
東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金 6.63 -12.82 -12.6 2.01 5.14
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行恒指成分基金 6.75 -12.86 -12.82 1.49 3.88
富達退休集成信託 -富達香港盈富基金 6.67 -12.86 -12.69 1.64 4.44
我的強積金計劃-我的香港追蹤指數基金 6.64 -12.86 -12.54 9.09 4.48
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF恒指基金 6.69 -12.87 -12.73 1.49 4.06
BCT 積金之選-BCT恒指基金 6.67 -12.87 -12.65 2.11 5.12
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞香港追蹤指數基金 6.65 -12.87 -12.63 1.82 4.93
東亞(強積金)享惠計劃-東亞香港追蹤指數基金 6.61 -12.87 -12.74 1.46 4.72
信安強積金計劃800系列-信安恒指基金-N類 6.61 -12.99 -13 0.61 2.97
信安強積金計劃600系列-信安恒指基金-N類 6.61 -13.04 -12.97 0.79 3.31

資料來源：Refinitiv Lipper，截至今年6月30日

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撰文 : 李才添

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