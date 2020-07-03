【積金情報】MPF港股基金上半年蝕7.37%（附38隻基金最新表現）

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【宏觀中國】非洲豬瘟、水災原故？ 生豬價月內暴漲三成
2020年上半年，環球投資市場受新冠肺炎打擊，港股恒生指數一度跌至21000點水平，近期雖然重上25000點水平，但上半年仍跌13%。據Refinitiv Lipper統計的強積金表現，今年上半年38隻港股基金平均蝕7.37%。
港股基金平均回報跑贏恒指，全因一眾主動式由基金經理操盤的基金表現對辦，在上半年市況波動下，多隻基金也只是蝕數個巴仙。
而當中表現最佳是「永明強積金集成信託計劃-施羅德強積金香港投資組合」，上半年力保不失，錄得0.93%的正回報。
近期躍升MPF市佔率第一名的宏利，其港股基金上半年蝕1.62%，亦不過不失。
滙豐及恒生旗下的恒指基金，由於是被動式跟隨指數的基金，上半年蝕12.24%。信安的同類型基金更蝕13.04%。
38隻港股基金最新表現：
|基金
|今年6月表現(%)
|過去半年表現(%)
|過去1年表現(%)
|過去3年表現(%)
|過去5年表現(%)
|永明強積金集成信託計劃-施羅德強積金香港投資組合
|10.94
|0.93
|4.48
|15.8
|21.44
|永明強積金基本計劃-香港股票投資組合
|10.92
|0.82
|4.18
|14.66
|18.67
|永明強積金綜合計劃-香港股票投資組合
|10.87
|0.74
|4.04
|14.29
|17.93
|海通MPF退休金-海通香港特區基金-A
|7.45
|-0.52
|1.88
|19.44
|19.81
|宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF香港股票基金
|9.07
|-1.62
|1.44
|12.36
|10.19
|萬全強制性公積金計劃-香港股票基金
|9.36
|-1.63
|-1.09
|3.97
|1.1
|安聯強積金計劃-安聯香港基金-A
|9.36
|-1.67
|-1.31
|3.85
|1.11
|BCT 積金之選-BCT中國及香港股票基金
|8.68
|-2.92
|0.05
|12.61
|11.99
|信安強積金計劃800系列-信安香港股票基金-I類
|8.64
|-3.78
|-2.66
|7.27
|10.23
|交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行香港動力股票成分基金
|8.57
|-3.99
|-3
|6.21
|8.42
|中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽香港股票基金
|8.68
|-4.13
|-1
|15.92
|19.01
|我的強積金計劃-我的香港股票基金
|8.83
|-4.21
|-1.29
|15.35
|17.61
|富達退休集成信託-香港股票基金
|8.84
|-4.43
|-1.7
|13.77
|14.75
|BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 香港股票基金
|8.75
|-4.43
|-1.83
|13.23
|13.76
|東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)香港股票基金
|8.13
|-4.51
|-2.11
|8.57
|5.53
|東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)香港股票基金
|8.12
|-4.57
|-2.25
|8.16
|5.1
|信安強積金易富之選-信安動力香港股票基金
|8.62
|-4.68
|-3.75
|4.37
|1.18
|信安強積金明智之選-信安-動力香港股票基金
|8.61
|-4.82
|-3.81
|4.31
|1.11
|永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金-A
|8.67
|-6.66
|-4.1
|12.72
|20.97
|友邦強積金優選計劃-香港股票基金
|8.04
|-7.13
|-5.86
|5.22
|-4.3
|中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中證香港100指數基金
|7.24
|-7.68
|-6.27
|8.69
|3.6
|中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠香港股票基金
|7.7
|-8.32
|-7.3
|4.21
|4.42
|永明彩虹強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金-A
|7.6
|-8.46
|-6.55
|6.05
|8.32
|恒生強積金-智選計劃-恒指基金
|7.33
|-12.24
|-12.49
|2.15
|5.41
|匯豐強積金-智選計劃-恒指基金
|7.33
|-12.24
|-12.49
|2.15
|5.41
|友邦強積金優選計劃-中港基金
|6.05
|-12.65
|-11.99
|1.24
|0.19
|景順強積金策略計劃-景順恒指基金 A
|6.75
|-12.68
|-12.57
|1.72
|4.54
|信安強積金明智之選-信安-恒指基金
|6.52
|-12.74
|-12.54
|1.33
|4.57
|東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金
|6.63
|-12.82
|-12.6
|2.01
|5.14
|交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行恒指成分基金
|6.75
|-12.86
|-12.82
|1.49
|3.88
|富達退休集成信託 -富達香港盈富基金
|6.67
|-12.86
|-12.69
|1.64
|4.44
|我的強積金計劃-我的香港追蹤指數基金
|6.64
|-12.86
|-12.54
|9.09
|4.48
|宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF恒指基金
|6.69
|-12.87
|-12.73
|1.49
|4.06
|BCT 積金之選-BCT恒指基金
|6.67
|-12.87
|-12.65
|2.11
|5.12
|東亞(強積金)集成信託計劃-東亞香港追蹤指數基金
|6.65
|-12.87
|-12.63
|1.82
|4.93
|東亞(強積金)享惠計劃-東亞香港追蹤指數基金
|6.61
|-12.87
|-12.74
|1.46
|4.72
|信安強積金計劃800系列-信安恒指基金-N類
|6.61
|-12.99
|-13
|0.61
|2.97
|信安強積金計劃600系列-信安恒指基金-N類
|6.61
|-13.04
|-12.97
|0.79
|3.31
資料來源：Refinitiv Lipper，截至今年6月30日
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撰文 : 李才添