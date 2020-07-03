【英國疫情】疫情反彈照解封 約翰遜：國家未出困境 籲國民自律

▲ 英國如期在當地時間周六（4日）完全解封，屆時餐廳、酒吧、髮廊、戲院等，將在封城約4個月後，重新投入服務。

縱使英國部分地區的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情有反彈跡象，英國仍如期在當地時間周六（4日）完全解封，屆時餐廳、酒吧、髮廊、戲院等，將在封城約4個月後，重新投入服務。英國首相約翰遜警告國民「仍未走出困境」，促請民眾要「負責任地行動」（"act responsibly"），共同遏制病毒病毒傳播；其他地區亦陸續解封。

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約翰遜於上周宣布，將2米社交距離限制，降至1米以上（ "one metre plus"）。在當地時間周五（3日）的記者會上，他將宣布支持國民生計的措施。同時他警告，國家仍未走出困境。

「萊斯特的疫情反彈，證明病毒仍與我們同在，我們仍未走出困境。」

（"we are not out of the woods yet. The virus is still with us and the spike in Leicester has shown that."）

目前英格蘭東部萊斯特（Leicester）仍然實施封城措施，商店和學校仍然關閉，政府亦建議當地居民避免出遊。

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英國其他地區也陸續解封，蘇格蘭的戶外餐廳和啤酒園會在7月6日開啟，室內方位會在7月15日起啟用。在北愛爾蘭，酒吧和餐廳會在7月3日恢復營業。

截至香港時間周五（3日）下午1時，英國連續7日單日新增確診個案少於1000人，連續10天單日新增死亡個案少於200人；累計總確診人數283,757人，43,995人死亡。

記者：葉芷樺

