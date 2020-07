【英國疫情】疫情反彈照解封 約翰遜：國家未出困境 籲國民自律

縱使英國部分地區的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情有反彈跡象,英國仍如期在當地時間周六(4日)完全解封,屆時餐廳、酒吧、髮廊、戲院等,將在封城約4個月後,重新投入服務。英國首相約翰遜警告國民「仍未走出困境」,促請民眾要「負責任地行動」("act responsibly"),共同遏制病毒病毒傳播;其他地區亦陸續解封。

約翰遜父親出遊挨轟 在野黨轟雙重標準

【美國疫情】德州新令強制戴口罩 居民抗爭堅決反對

約翰遜於上周宣布,將2米社交距離限制,降至1米以上( "one metre plus")。在當地時間周五(3日)的記者會上,他將宣布支持國民生計的措施。同時他警告,國家仍未走出困境。

「萊斯特的疫情反彈,證明病毒仍與我們同在,我們仍未走出困境。」

("we are not out of the woods yet. The virus is still with us and the spike in Leicester has shown that.")