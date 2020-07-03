  • 31°C
香港時間 : 2020703日 (五) 15:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】疫情反彈照解封 約翰遜：國家未出困境 籲國民自律

環球社會熱點 15:11 2020/07/03

分享：

英國如期在當地時間周六（4日）完全解封，屆時餐廳、酒吧、髮廊、戲院等，將在封城約4個月後，重新投入服務。

縱使英國部分地區的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情有反彈跡象，英國仍如期在當地時間周六（4日）完全解封，屆時餐廳、酒吧、髮廊、戲院等，將在封城約4個月後，重新投入服務。英國首相約翰遜警告國民「仍未走出困境」，促請民眾要「負責任地行動」（"act responsibly"），共同遏制病毒病毒傳播；其他地區亦陸續解封。

約翰遜父親出遊挨轟 在野黨轟雙重標準

【美國疫情】德州新令強制戴口罩 居民抗爭堅決反對

約翰遜於上周宣布，將2米社交距離限制，降至1米以上（ "one metre plus"）。在當地時間周五（3日）的記者會上，他將宣布支持國民生計的措施。同時他警告，國家仍未走出困境。

「萊斯特的疫情反彈，證明病毒仍與我們同在，我們仍未走出困境。」
（"we are not out of the woods yet. The virus is still with us and the spike in Leicester has shown that."）

目前英格蘭東部萊斯特（Leicester）仍然實施封城措施，商店和學校仍然關閉，政府亦建議當地居民避免出遊。

【英國疫情】英國擬取消75國入境隔離 包括泰國澳洲

【澳洲疫情】墨爾本防疫漏洞？2男子隔離完再確診

英國其他地區也陸續解封，蘇格蘭的戶外餐廳和啤酒園會在7月6日開啟，室內方位會在7月15日起啟用。在北愛爾蘭，酒吧和餐廳會在7月3日恢復營業。

截至香港時間周五（3日）下午1時，英國連續7日單日新增確診個案少於1000人，連續10天單日新增死亡個案少於200人；累計總確診人數283,757人，43,995人死亡。

記者：葉芷樺
 

相關文章

【美國疫情】特朗普轉軚戴口罩 自比西部英雄獨行俠
2020/07/02
【美國疫情】特朗普轉軚戴口罩 自比西部英雄獨行俠
【美國疫情】近3成死者未納入統計 單日確診再創新高
2020/07/02
【美國疫情】近3成死者未納入統計 單日確診再創新高
【印度疫情】婚禮群組111人中招 新郎婚後2日病逝
2020/07/02
【印度疫情】婚禮群組111人中招 新郎婚後2日病逝
【美國疫情】美國2州一周病例增幅 為歐盟27國3倍
今日
【美國疫情】美國2州一周病例增幅 為歐盟27國3倍
【日本疫情】東京單日確診再創2個月高 新增124宗
今日
【日本疫情】東京單日確診再創2個月高 新增124宗
傳染病 疫情 約翰遜 英國 蘇格蘭 英格蘭 北愛爾蘭 肺炎 新冠肺炎 全球大流行

上一篇文章

【美國疫情】美國2州一周病例增幅 為歐盟27國3倍

下一篇文章

【英國疫情】約翰遜父親出遊挨轟 在野黨批雙重標準
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？
【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？
【美國疫情】特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大
【美國疫情】特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大
【港區國安法】拜登：當選制裁中國「不像特朗普投降」
【港區國安法】拜登：當選制裁中國「不像特朗普投降」
新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間15:00）
【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別
【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別
【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人
【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人