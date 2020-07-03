【金價GO GO GO】大行料金價誓破每盎司2,000美元

有見近期金價走勢凌厲，多家大行均上調金價走勢，其中花旗發表報告上調今年第三季金價預測，料每盎司升至1,825美元，同時上調今年全年預測，由1,680美元升至1,740美元，明年上半年突破2,000美元的預測則保持不變。該行認為，金價短期有可能暫時回調至每盎司1,600至1,700美元區間。

花旗認為，來多自方面的推動力包括有穩固的ETF流入、美國聯儲局政策及新興市場需求改善等，料將使金價比該行預期的更早地於較高區間內交易。的確，觀乎金價過去數月都算硬淨，即使數度跌穿每盎司1,700美元水平，但很快就會重拾升軌，更出現大手ETF和場外交易市場買盤。

另在高盛的報告中，分析師將金價分3個月、6個月和12個月作預測，分別更新上調至每盎司1,800、1,900和2,000元。

事實上，由於全球多國疫情再蔓延，加上中美關係緊張，都加劇市場避險情緒。黃金一直被視為資金避難所，故金價自4月開始持續走高，在周三（1日）金價更短暫觸及每盎司1,807美元，創下2011年9月來最高盤中水平。

查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！