【英國疫情】約翰遜父親出遊挨轟 在野黨批雙重標準

▲ 英國首相約翰遜的父親斯坦利，在疫情下不理會政府避免外遊的呼籲，經保加利亞轉機到希臘，惹來批評。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未歇，首相約翰遜身邊再有人不理政府指引行事。英國首相約翰遜的父親斯坦利，在疫情下不理會政府避免外遊的呼籲，經保加利亞轉機到希臘，惹來批評。

斯坦利（Stanley Johnson）接受英國報章訪問指，此行是必要的商務行程，因臨近出租旺季，此行目的為他在山上的獨立屋，在出租前做好防疫措施。

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由於希臘政府仍然禁止英國航班入境，至少到7月中，故斯坦利在當地時間周三，先飛往加利亞轉機到希臘，還在社交媒體上發布飛機降落的影片和自己戴口罩的相片，其後已刪除帖文。

他又分享入境過程，指希臘人歡迎他的到訪：

「希臘人試圖堵截大批來自英國的入境人士，但他們欣然讓我入境。」（"The Greeks are trying to stop bulk arrivals from the UK but they were quite happy to have me coming in.）

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有在野工黨議員批評，約翰遜雙重標準。

斯坦利不是首次跟兒子約翰遜唱反調，在英國剛宣布封城之際，約翰遜這邊廂建議公眾避免到酒吧及劇院等高危地點，又呼籲長者應留守家中減低傳染風險，79歲的斯坦利接受傳媒訪問時表示，會照樣前往酒吧。

批評亦指向約翰遜的首席顧問卡明斯（Dominic Cummings），被指違反政府抗疫指引及封鎖措施，曾與妻子駕車離開倫敦，前往超過400公里以外的地方；首相約翰遜更為其護航，惹起多方不滿。

記者：葉芷樺

