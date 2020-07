【英國疫情】約翰遜父親出遊挨轟 在野黨批雙重標準

英國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情未歇,首相約翰遜身邊再有人不理政府指引行事。英國首相約翰遜的父親斯坦利,在疫情下不理會政府避免外遊的呼籲,經保加利亞轉機到希臘,惹來批評。

斯坦利(Stanley Johnson)接受英國報章訪問指,此行是必要的商務行程,因臨近出租旺季,此行目的為他在山上的獨立屋,在出租前做好防疫措施。

由於希臘政府仍然禁止英國航班入境,至少到7月中,故斯坦利在當地時間周三,先飛往加利亞轉機到希臘,還在社交媒體上發布飛機降落的影片和自己戴口罩的相片,其後已刪除帖文。

他又分享入境過程,指希臘人歡迎他的到訪:

「希臘人試圖堵截大批來自英國的入境人士,但他們欣然讓我入境。」("The Greeks are trying to stop bulk arrivals from the UK but they were quite happy to have me coming in.)