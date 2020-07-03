【虛擬銀行】調查：青少年對虛銀信心不足　建議加強公眾教育

▲ 香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，今日發表有關虛擬銀行的報告，發現年青人對虛銀整體信心不足。

8間虛擬銀行陸續開業，但有調查發現被視為虛銀目標客戶的年輕人，對虛擬銀行的信心亦都不足。香港青年協會調查顯示，年青人主要憂慮虛銀網絡安全不足，而且對多項服務的信心評分亦都低於一半。

香港青年協會的「青年創研庫」發布《促進虛擬銀行服務惠及青年》報告，結果發現約7成受訪者曾聽聞虛擬銀行，並認為虛銀的好處是快速（63.6%）、全天候24小時服務（35%）及無地點限制（24.6%）；受訪者亦普遍認為虛銀的小額存款服務有助他們理財。

調查：年輕人憂網絡安全及私穩保障不足

但年青人對虛銀的整體信心仍然有待改進。受訪者對「虛擬銀行的電子交易系統」的信心平均分為5.35分（滿分為10分即最有信心），亦是唯一評分高於一半的項目。其次，對「存款入虛擬銀行」、「虛擬銀行獲得足夠監管」及「虛擬銀行的個人資料保安」的信心平均分別為4.77分、4.72分及4.55分，全數評分略低於一半。

虛擬銀行最令受訪者擔心的是「網絡安全不足」（53.1%）及「私隱保障不足」（48.6%），其次是「監管不足」（37.9%）及「銀行實力或信譽不足」（22.1%）。

青年創研庫經濟組副召集人杜丰杰表示，虛銀有助推動普惠金融，讓青年和初創公司享有更多元的服務，他建議金管局及私隱專員公署應進一步增強公眾對網絡安全的信心，向公眾解釋虛銀與實體銀行同樣需要遵守相關的守則；並加強保障個人私隱的公眾教育。

青年創研庫在今年4月30日至5月6日期間，以實地意見調查方式，訪問共525名18至39歲香港青年。

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