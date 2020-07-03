  • 28°C
香港時間 : 2020703日 (五) 22:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

馬來西亞「第二家園」暫停至年底 港人申請未見急增

環球社會熱點 21:21 2020/07/03

分享：

馬來西亞政府暫停第二家園移居計劃，業界表示即使港區國安法落實，也未見港人申請數字明顯增加。

港區國安法實施，移民及移居外地再次成為熱門話題，馬來西亞「第二家園計劃」（MM2H）也是其中一個選擇。但馬來西亞政府宣布，已暫時停止負責處理申請的MM2H中心運作，並正重新審視有關計劃。另外，有業界人士表示，即使港區國安法落實，也未見港人申請MM2H計劃的數字明顯增加。

【BNO】移民買樓容易了？英國樓價8年來首次下跌

【港區國安法】默克爾：沒為港人制定特別庇護措施 強調繼續與中方對話

馬來西亞旅遊部長南茜蘇克利（Nancy Shukri）表示，大馬政府決定暫停MM2H中心的運作。她表示該國因新冠肺炎疫情鎖國，導致旅遊業停滯，發現當局仍有很多工作要進行，要改善MM2H計劃。

蘇克利強調，MM2H計劃有助提升國家經濟，強調大馬政府目前無意永久關閉MM2H中心，只是暫時停止。她更稱，旅遊部與移民局目前正重新審視計劃，預計今年12月完成工作。

【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人

【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？

不過，代表250間顧問的馬來西亞第二家園全國顧問協會總會（MM2HCA）會長林國獅表示，大馬政府去年9月至11月期間，沒給予原因下拒絕了9成的MM2H計劃申請者，遠高於過往10%的拒絕申請率，更是該國近14年來最高的拒絕申請率。他批評，馬來西亞因此損失7.76億林吉特（約14億港元）。

林國獅又表示，雖然港區國安法已落實，但他估計港人可申請移民或定居的國家和地區選擇很多，再加上有意移居大馬而符合條件的港人大多已提出申請，因此，未見港人申請MM2H計劃的人數急增。

【港區國安法】移民好風光？印裔移民盡書辛酸史（訂戶專享）

【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別

大馬「第二家園計劃」屬移居計劃，自2002年開始以來，至今批准約4萬人到馬來西亞定居。申請成功者可獲10年的長期居留簽證，10年屆滿後更可續期。

大馬政府希望吸引有一定經濟能力的人士，要求申請者最少要有50萬林吉特（約90萬港元）的存款，申請時月薪也要高於1萬林吉特（約1.8萬港元）。申請者即使獲得長期居留權，一般情況下都不得於當地工作。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：何穎兒

相關文章

【BNO移民】英國買樓容易了？樓價8年來首次下跌
今日
【BNO移民】英國買樓容易了？樓價8年來首次下跌
【港區國安法】默克爾：沒為港人制定特別庇護措施 強調繼續與中方對話
今日
【港區國安法】默克爾：沒為港人制定特別庇護措施 強調繼續與中方對話
【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別
2020/07/02
【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別
【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人
2020/07/02
【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人
【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？
2020/07/02
【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？
地緣政治 一國兩制 移民 簽證 居留權 港區國安法 馬來西亞令吉 馬來西亞

上一篇文章

【BNO移民】英國買樓容易了？樓價8年來首次下跌

下一篇文章

【日本疫情】全國207宗確診創2個月高 6成來自東京
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人
【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人
【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別
【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別
馬來西亞「第二家園」暫停至年底 港人申請未見急增
馬來西亞「第二家園」暫停至年底 港人申請未見急增
【美國疫情】特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大
【美國疫情】特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大
新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間22:00）
【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？
【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？