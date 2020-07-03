【移居馬來西亞】「第二家園」暫停至年底 港人申請未見急增

▲ 馬來西亞政府暫停第二家園移居計劃，業界表示即使港區國安法落實，也未見港人申請數字明顯增加。

港區國安法實施，移民及移居外地再次成為熱門話題，馬來西亞「第二家園計劃」（MM2H）也是其中一個選擇。但馬來西亞政府宣布，已暫時停止負責處理申請的MM2H中心運作，並正重新審視有關計劃。另外，有業界人士表示，即使港區國安法落實，也未見港人申請MM2H計劃的數字明顯增加。

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馬來西亞旅遊部長南茜蘇克利（Nancy Shukri）表示，大馬政府決定暫停MM2H中心的運作。她表示該國因新冠肺炎疫情鎖國，導致旅遊業停滯，發現當局仍有很多工作要進行，要改善MM2H計劃。

蘇克利強調，MM2H計劃有助提升國家經濟，強調大馬政府目前無意永久關閉MM2H中心，只是暫時停止。她更稱，旅遊部與移民局目前正重新審視計劃，預計今年12月完成工作。

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不過，代表250間顧問的馬來西亞第二家園全國顧問協會總會（MM2HCA）會長林國獅表示，大馬政府去年9月至11月期間，沒給予原因下拒絕了9成的MM2H計劃申請者，遠高於過往10%的拒絕申請率，更是該國近14年來最高的拒絕申請率。他批評，馬來西亞因此損失7.76億林吉特（約14億港元）。

林國獅又表示，雖然港區國安法已落實，但他估計港人可申請移民或定居的國家和地區選擇很多，再加上有意移居大馬而符合條件的港人大多已提出申請，因此，未見港人申請MM2H計劃的人數急增。

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大馬「第二家園計劃」屬移居計劃，自2002年開始以來，至今批准約4萬人到馬來西亞定居。申請成功者可獲10年的長期居留簽證，10年屆滿後更可續期。

大馬政府希望吸引有一定經濟能力的人士，要求申請者最少要有50萬林吉特（約90萬港元）的存款，申請時月薪也要高於1萬林吉特（約1.8萬港元）。申請者即使獲得長期居留權，一般情況下都不得於當地工作。

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責任編輯：何穎兒