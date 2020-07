【美國疫情】德州新令強制戴口罩 居民抗爭堅決反對

▲ 德州規定強制戴口罩,引居民強烈反對。圖為首府奧斯汀早前的反口罩示威活動。

新型冠狀病毒疫情惡化,美國確診人數最新單日增加5萬宗,刷新紀錄,有見及此,德州州長下令強制戴口罩,引起部分居民強烈反彈。有酒吧老闆身體力行抗議,禁止任何人在吧內戴口罩,強調有不戴口罩自由。

【美國疫情】美國2州一周病例增幅 為歐盟27國3倍

大讚北韓抗疫成功 金正恩久違發照片證健康

45歲的Tee Allen Parker,是當地一間酒吧店老闆,她無視州政府口罩令,決定禁止任何人在她的酒吧內戴口罩。

她認為,戴不戴口罩應是個人選擇,又認為沒有科學證據證明口罩有用,她自己選擇不戴。她稱:「我們不是住在共產國家,這裏是美國。(We don’t live in a communist country! This is supposed to be America)」

【港區國安法】約翰遜暗指中國「潛在敵國」或禁華為

巴基斯坦航空3分1機師執照涉造假 歐盟急推禁飛令

她並提到,州長阿博特(Greg Abbott)早前與被警壓頸死亡的非裔男子佛洛伊德(George Floyd)的家人會面,期間亦沒有戴口罩,「你不能叫我做一些你自己亦不做的事。」

50歲的Laurie Smith在當地教會工作,她亦非常反對口罩令,形容是令人傷感的政府操控,她稱她的兒子願意接受,不會有質疑,但她及丈夫的一代,珍惜自由,即能自由作選擇。

【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人

積極解封的德州,疫情持續反彈,若不採取預防措施後果可以非常嚴重,惟再封城經濟衝擊太大,強制戴口罩是為數不多的剩餘選項。德州州長阿博特周四簽署行政命令,居民在公共地方必須戴口罩,周五起實施。

行政令規定地區官員必須執法,初犯者口頭警告,屢勸不聽則有罰款,最多罰250美元。阿博特強調,必須讓商店繼續營運,確保德州人的生計,而這將意味所有人要做好自己的工作,戴好口罩。

【美國疫情】迫戴口罩可救國 高盛:可救5%GDP

【巴西疫情】死亡病例逼近6萬 總統延長緊急津貼

責任編輯:文青青

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品