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【美國疫情】德州新令強制戴口罩 居民抗爭堅決反對

環球社會熱點 14:49 2020/07/03

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德州規定強制戴口罩，引居民強烈反對。圖為首府奧斯汀早前的反口罩示威活動。

新型冠狀病毒疫情惡化，美國確診人數最新單日增加5萬宗，刷新紀錄，有見及此，德州州長下令強制戴口罩，引起部分居民強烈反彈。有酒吧老闆身體力行抗議，禁止任何人在吧內戴口罩，強調有不戴口罩自由。

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45歲的Tee Allen Parker，是當地一間酒吧店老闆，她無視州政府口罩令，決定禁止任何人在她的酒吧內戴口罩。

她認為，戴不戴口罩應是個人選擇，又認為沒有科學證據證明口罩有用，她自己選擇不戴。她稱：「我們不是住在共產國家，這裏是美國。（We don’t live in a communist country! This is supposed to be America）」

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她並提到，州長阿博特（Greg Abbott）早前與被警壓頸死亡的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）的家人會面，期間亦沒有戴口罩，「你不能叫我做一些你自己亦不做的事。」

50歲的Laurie Smith在當地教會工作，她亦非常反對口罩令，形容是令人傷感的政府操控，她稱她的兒子願意接受，不會有質疑，但她及丈夫的一代，珍惜自由，即能自由作選擇。

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積極解封的德州，疫情持續反彈，若不採取預防措施後果可以非常嚴重，惟再封城經濟衝擊太大，強制戴口罩是為數不多的剩餘選項。德州州長阿博特周四簽署行政命令，居民在公共地方必須戴口罩，周五起實施。

行政令規定地區官員必須執法，初犯者口頭警告，屢勸不聽則有罰款，最多罰250美元。阿博特強調，必須讓商店繼續營運，確保德州人的生計，而這將意味所有人要做好自己的工作，戴好口罩。

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責任編輯：文青青

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