中國兩記者被要求今日離台　國台辦批打壓權益

中國「東南衛視」兩名駐台記者於當地開設政論節目，被陸委會表示是違反相關規定，該兩名記者的入境許可證及記者證已被撤銷，亦被要求在今天內離開台灣。中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮今天 （3日）表示，台灣此舉是打壓新聞報道活動，顯示「新聞自由」的虛偽性。

她又指，中國記者的權益應當受保護和尊重，台灣此舉曷在干預中國記者採訪當地，撰損害他們的正當權益。

其中一名被要求離台的記者接受台媒訪問時稱，自己不知道犯了哪條規定。

其他文章：新居屋六三折發售 黃遠輝：或提供更高折扣

據中央社報道，陸委員於昨（2日）下午在記者會表示，有媒體就內地官媒央視、東南衛視、海峽衛視等在台北設置攝影棚，甚至進行政論節目。陸委會發言人邱垂正表示，根據「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」及「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」作處理。

此外，他又強調，打從2000年起，為促進兩岸新聞交流，政府已開放了中國記者到台灣進行有關採訪活動，但若是製作或錄製節目，或與原刁連可目的不相乎洞動，則會依兩岸條例處理。

大陸委員會今天下午舉行例行記者會，媒體就中國大陸官媒央視、東南衛視、海峽衛視等在台北設置演播室（攝影棚），甚至直接在台開設政論節目，並由陸籍主持人引言，後由2名台灣名嘴評論等情況進行提問。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！