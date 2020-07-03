建銀料港股下半年先低後高　最低或見20500點

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【港交所股價】A股萬億成交 滬深港通總成交達1880億港元
恒指重上25000關，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利表示，下半年港股開局氣氛雖然良好，惟外圍不確定因素增加，港股波動性大，並警告短期或現另一波跌浪，最低或見20500點，料下半年恒指走勢為前低後高。
趙文利解釋，流動性指標與恒指走勢差於今年3月底，而該指標見底後2至5個月，通常恒指也會創新低。同時，企業將於第三季公布中期業績，相信表現將會欠佳，市場仍要反映該等利淡因素，屆時股市回調壓力大，故目前追落後的板塊動力不會長久。
建銀預期，港股全年盈利按年跌15%，除了疫情，下半年需重點聚焦中美關係。趙文利認為，「港版國安法」利好香港的情況，因大部分金融業人士都不希望市場混亂，但香港問題同時催化中美博奕持續酵。另一方面，美國總統大選前候選人均會打「中國牌」，中方亦會祭出反制措制，故下半年中美摩擦惡化機會增加，並加劇市場的波動性。
不過，趙文利指，港元持續強勢帶動套息交易，加上中概股回歸及南下資金加碼，有望為港股帶來支持。恒指8月季檢料納同股不同權及第二上市的新經濟龍頭，中長期將有助改善港股結構失衡，推升盈利及估值，料恒指今年最牛見28000點。
建銀表示，在疫苖研發成功上市及全球經濟走出衰退前，成長股將繼續跑贏價值股，但隨經濟陸續重啟，周期股及本地股有估值修復的機會。對於新經濟股近期屢升勢強勁，趙文利指，該類股份短期將有回調壓力，並提醒醫療股的分化將會愈來愈大。
|建行10隻首選港股
|股價
|目標價（元）
|石藥 （01093）
|18.4
|舜宇 （02383）
|140.5
|騰訊 （00700）
|520
|小米 （01810）
|14.2
|阿里巴巴 （09988）
|244.13
|龍光 （03380）
|18.8
|中國飛鶴 （06186）
|19.5
|華潤啤酒 （00291）
|47.7
|安踏體育 （02020）
|85.2
|中教 （00839）
|15.6
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