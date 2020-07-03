建銀料港股下半年先低後高　最低或見20500點

▲ 建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利指，第三季港股將受壓，但港元持續強勢帶動套息交易，加上中概股回歸及南下資金加碼，有望為港股帶來支持。

恒指重上25000關，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利表示，下半年港股開局氣氛雖然良好，惟外圍不確定因素增加，港股波動性大，並警告短期或現另一波跌浪，最低或見20500點，料下半年恒指走勢為前低後高。

趙文利解釋，流動性指標與恒指走勢差於今年3月底，而該指標見底後2至5個月，通常恒指也會創新低。同時，企業將於第三季公布中期業績，相信表現將會欠佳，市場仍要反映該等利淡因素，屆時股市回調壓力大，故目前追落後的板塊動力不會長久。

建銀預期，港股全年盈利按年跌15%，除了疫情，下半年需重點聚焦中美關係。趙文利認為，「港版國安法」利好香港的情況，因大部分金融業人士都不希望市場混亂，但香港問題同時催化中美博奕持續酵。另一方面，美國總統大選前候選人均會打「中國牌」，中方亦會祭出反制措制，故下半年中美摩擦惡化機會增加，並加劇市場的波動性。

不過，趙文利指，港元持續強勢帶動套息交易，加上中概股回歸及南下資金加碼，有望為港股帶來支持。恒指8月季檢料納同股不同權及第二上市的新經濟龍頭，中長期將有助改善港股結構失衡，推升盈利及估值，料恒指今年最牛見28000點。

建銀表示，在疫苖研發成功上市及全球經濟走出衰退前，成長股將繼續跑贏價值股，但隨經濟陸續重啟，周期股及本地股有估值修復的機會。對於新經濟股近期屢升勢強勁，趙文利指，該類股份短期將有回調壓力，並提醒醫療股的分化將會愈來愈大。

建行10隻首選港股 股價 目標價（元） 石藥 （01093） 18.4 舜宇 （02383） 140.5 騰訊 （00700） 520 小米 （01810） 14.2 阿里巴巴 （09988） 244.13 龍光 （03380） 18.8 中國飛鶴 （06186） 19.5 華潤啤酒 （00291） 47.7 安踏體育 （02020） 85.2 中教 （00839） 15.6

相關文章：【港股市況】恒指升逾200點 騰訊市值突破50000億美團升7%突破190元（不斷更新）

【美團股價】美團點評午後突破190元 望8月恒指季檢染藍

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁