【創業兵團】港初創斥資千萬研「掛畫音箱」　科技融合藝術打造蝸居

▲ Digital Oasis創辦人及首席執行官林旭（Stephen）看準商機，在2015年研發掛畫音箱VisualSonic。

現代人生活忙碌，壓力大，聽音樂或成為一種紓壓方式。不過香港地少人多，很多安樂窩都以「蝸居」設計，居住空間窄小，要設置音響設備相當佔空間，要打造出一個麻雀雖小、五臟俱全的家並不容易。有港商看準商機，創立本地音響設備品牌，嘗試將音箱及力盡慳位的設計，將藝術和科技結合，研發專為亞洲市場而設的超薄掛畫音箱。

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創辦人及首席執行官林旭（Stephen）透露，Digital Oasis於2015年設立，並同時推出自家品牌VisualSonic。一開始與團隊在建構新想法時，想往電子產品方向走，而「聲音」正是所有電子產品都會出現的一項元素，所以就決定發展聲音技術。他又指，市面上很多大品牌的音響設備佔用空間龐大，但港人家居普遍狹窄，如要放在家中作擺設，會相當礙事，所以決定由香港人需求出發，決心研發能夠掛在牆上的智能音箱。

Stephen直言，投放的研發資金逾千萬元，雖然獲得數碼港培育計劃等資助，但研發過程也並非外界想像中順利，是個相當高風險的業務。他指，曾經過多次的嘗試及失敗。「一開始打算使用玻璃發音技術，但研發資金實在比不上其他大企業，最後被迫放棄相關技術。」堅持要研發自家技術的Stephen並沒有完全放棄，反而繼續尋找新方法，最後讓他與團隊想到，可以利用材料發聲的方式，製作智能音箱。

▲ 畫後內藏兩個揚聲器，當聲音穿過布料，就會達致共振效果。（曾曉汶攝）

他解釋，掛畫音箱VisualSonic與市面上的圓筒形智能喇叭不太一樣，外形與一般掛畫無異，印上不同畫作，並採用由該企自行研發的特殊布料。畫後內藏兩個揚聲器，當聲音穿過布料，就會達致共振效果。同時，VisualSonic更支援藍牙無綫立體聲（TWS）技術系統，用家可以將兩幅掛畫連綫，同步播放音樂，製造立體聲效。

▲ 現時更加入了AR技術，只要將手機或平板對準畫框，就會自動播放相關短片。（曾曉汶攝）

視覺聽覺並存 短短5年成功外闖

掛畫音箱VisualSonic如同其名字一樣，可以有聽覺和視覺上的享受。VisualSonic有與不同國家的藝術家和設計師合作，包括與香港著名漫畫家馬榮成聯手推出《風雲》限量版音箱，以及與日本製作公司Tsuburaya Productions共同推出「鹹蛋超人」特別版音箱等。

▲ VisualSonic曾與不同國家的藝術家和設計師進行合作，包括香港著名漫畫家馬榮成，共同推出《風雲》限量版音箱。（Digital Oasis官網圖片）

短短5年間，該企除了在香港市場發展外，更成功在歐洲、美國、日本、韓國、澳門等多個市場覓得代理商。Stephen稱，因產品主打蝸居設計，亞洲將會是最主要的目標市場，其中以日本的成績更為理想，基本上推出新品都會瞬間售罄，「亞洲人對智能家居產品有需求，而且日本人家居與港人一樣，都是相當狹窄，所以他們對VisualSonic的接受能力都較高。」

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記者：曾曉汶