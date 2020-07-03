【Staycation】Klook酒店預訂優惠加碼　文華東方家庭套票3,300元有找

▲ Klook與多間香港酒店推出獨家優惠，包括香港文華東方酒店、港麗酒店、君悅酒店等五星級酒店。

新冠肺炎肆虐港人外遊無望，近期興起的「Staycation」或可以一解旅行心癮。旅遊體驗預訂平台Klook加推香港酒店預約優惠，最多可享有350元折扣優惠！五星級酒店文華東方亦在平台推出3,278元的家庭住宿優惠。

凡在Klook預訂酒店Staycation的客戶，憑指定的星展銀行信用卡消費滿200元，新Klook客戶可憑優惠碼享150元折扣，現有Klook客戶亦可享100元折扣並可使用優惠碼共3次。

即使並非持有星展信用卡，所有客戶凡成功預約並付款後，可獲取200元優惠下次預訂時使用。

▲ 香港凱悅酒店泳池外景。（Klook提供）

家庭樂：文華東方、沙田凱悅、港威酒店推家庭套票

此外，Klook與多間香港五星級酒店合作，推出獨家優惠套票。 香港文華東方 酒店推出2位成人加1位小童的住宿套票，盛惠3,278元（已加一服務費），並可享有888元的餐飲或水療禮券，免費升級至上一客房類別，還送早餐及24小時靈活入住及退房服務。

沙田凱悅酒店 2位成人加1位小童，周五至日期間入住，只需2,178元，包飲食消費回贈1,100元，更可享免費泊車優惠。

港威酒店 則推出2位成人加2位小童，周五或六入住，只需867元，即可享高級客房住宿及貴賓樓層雅座享用早餐和黃昏雞尾酒。

情侶住宿選擇：君悅、馬哥孛羅香港酒店

君悅酒店 海景住宿度假優惠，連港灣壹號中菜廳或Grissini意大利餐廳雙人晚餐及自助早餐，周日至周四只需2,618元。若計劃和另一伴慶祝紀念日或生日的話，可提前與酒店聯絡，可能會有意外驚喜！

▲ 君悅酒店海景住宿度假優惠，連港灣壹號中菜廳雙人晚餐及自助早餐。（Klook提供）

另一個情侶約會之選，可以選擇 馬哥孛羅香港酒店 住宿度假優惠，經Klook預訂可享低至31折優惠，低至977元，就可入住豪華海景客房，再送九龍公園晨曦生態之旅、意大利餐廳Cucina的豔麗「味」影下午茶、馬哥孛羅曲奇禮盒及手工果醬2瓶。

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