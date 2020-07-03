【BNO】移民買樓容易了？英國樓價8年來首次下跌

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新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間14:00）
港區國安法實施，英國宣佈擴大BNO護照權力，鋪路BNO持有人入籍成為英國公民。英國企業爆發裁員潮下，拿BNO移民英國找工作也許不易，但在英國買樓門檻也許有所下降。新冠肺炎疫情衝擊下，英國樓價扭轉升勢，在8年來首次轉為下跌。
英國全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）最新數據顯示，英國6月全國平均樓價，為21.64萬英鎊（約209萬港元），較去年6月下跌0.1%，較今年5月跌幅更達1.4%。
這是自2012年12月以來，英國全國平均樓價首次按年下跌。
按地區而言，倫敦平均樓價在全英國最貴，第2季數字為47.54萬英鎊（約459萬港元）；其次為倫敦大都會外圍地區，達36.45萬英鎊（約352萬港元）；再次為英格蘭東南部地區，達28.29萬英鎊（約273萬港元）。
全英平均樓價最低的則是英格蘭北部地區，數字為12.95萬英鎊（約125萬港元）。
協會表示，英國樓價由升轉跌，反映新冠肺炎疫情徹底來到；英國經濟產出在3至4月間破紀錄收縮25%，規模幾乎是整個2008年期間的4倍；封城措施令樓市交易急速放緩，縱最新數字顯示交易已從4月低位回升，仍比去年同期少50%。
協會預期，英國樓價中線展望仍然非常不明朗，很大程度要視乎整體經濟表現，而這又要取決於疫情走向和限制措施會否重新推出。
港區國安法生效之際，英國宣佈將BNO護照持有人逗留英國期限，由6個月延長至5年，並容許在英國工作或學習滿5年後申請定居，再1年後可申請英國公民身份。
香港目前約有35萬人持有BNO護照，另外約260萬人合資格申請BNO。
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責任編輯：方圓之