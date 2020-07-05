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41歲「啃老族」四川男子　遭63歲老父當街捅死

環球政經 15:00 2020/07/05

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內地上星期日（6月28日）發生逆倫弒親案，四川自貢富順縣李橋鎮的63歲老人於家中晚飯時，與41歲的兒子起爭執，其後於街上捅死兒子。

據當地居民稱，這名41歲男子是「啃老族」，讓年邁的父母供養自己，事發當日還把母親打暈，父親始跟他起爭執，後持刀追到街上向兒子狂捅。網民反應兩極，有人認為該名男子是不孝和活該，但亦有人不認同老人所為，認為「一言不合就動刀？」，但又有人表示心痛，認為矛盾肯定日漸累積才會爆發。

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網上影片可見，一名男子身穿白T黑褲，腹部滲血倒臥在地，拍攝者表示，「娃兒不爭氣，暴打母親，父親痛下殺手，殺死了！」。途人見狀後報警，富順縣公安局於傍晚7時接報到場，拘捕吳姓老人，案件正進一步調查。

 

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撰文 : 梁翠麗

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