新冠肺炎累資產質素　大摩：對香港銀行股維持審慎

▲ 摩根士丹利發報告指，預期香港銀行體系的資產質素指標將會進一步惡化，並維持審慎看法。（資料圖片）

5月份香港的存款總額按月跌0.3%，其中港元存款則微升0.1%。券商摩根士丹利指，今年以來香港銀行體系的存款僅錄得0.6%增長，增速維持緩慢，並留意到更多資金由定期存款轉移至儲蓄戶口，反映減息導致利率下行的影響。

金管局早前發表季報，預告未來幾季銀行業的資產質素，因疫情關係而可能惡化。摩根士丹利續指，對資產質素轉差保持警惕，並預期滯後的港銀貸款質素指標，在第二季將會進一步轉差，特別是5月份的失業率再升至5.9%，同月的破產宗數亦都急升，意味前景更趨挑戰。

綜合以上因素，大摩指會繼續關注宏觀經濟指標及實際破產宗數，並維持對香港銀行股的審慎看法。

根據金管局最新一份季報，截至今年3月底止，銀行體系中需要關注貸款比率1.59%，按季升26個基點，此前有關比率季度波幅僅1至3個基點。

特定分類貸款比率則0.62%，按季微升5個基點。

銀行股今日個別發展，滙豐 （00005） 最新報37.6元，升0.8%；渣打 （02888） 報42.35元，跌0.8%；大新銀行 （02356） 創逾1個月高後倒跌，最新報7.45跌0.7%。

相關文章：

【Wirecard破產】德意志銀行考慮收購Wirecard銀行業務

【港區國安法】美國眾議院通過《香港自治法》 制裁與特定中港官員往來的銀行（第二版）

【理財通】「跨境理財通」昨出台 本地銀行股造好渣打逾2%

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁