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【下半年展望】建銀料港股最高見28000　一表睇清10大推介股

股樓投資 14:50 2020/07/03

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建銀國際發表下半年港股投資展望報告，題為「柳暗花明」，套息交易、中概股回歸及南下資金加碼為港股帶來資金支持，加之經濟預計逐步重啟、年底疫苗有望面市，下半年恆生指數料前低後高，波動區間預計介於20500點至28000點。

報告指出，港股2020年盈利預測經歷快速下調後趨穩。截至6月29日，2020年預測盈利累計下調17.3%，預計全年會調整至同比-15%左右。短期內中美關系趨於緊張，全球疫情二次抬頭，經濟復甦進程慢於預期，港股反彈後繼乏力，二次回調壓力正在累積。

相關文章：【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (五)

在疫苗成功研發上市和全球經濟走出衰退之前，增長股將繼續跑贏價值股，結構性行情仍將主要集中於科技、生物醫藥和內需股板塊。下半年隨著經濟陸續重啟，周期股和本地股有估值修復機會。

該行下半年十大首選股，集中於消費、互聯網、醫藥、教育及房地產板塊，分別為石藥集團（01093）、舜宇光學（02382）、騰訊（00700）、龍光集團（03380）、華潤啤酒（00291）、阿里巴巴（09988）、中國飛鶴（06186）、安踏體育（02020）、小米集團（01810）及中教控股（00839）。

撰文 : 李兆明

騰訊控股（00700） 中國飛鶴（06186） 香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 華潤啤酒（00291） 中教控股（00839） 石藥集團（01093） 安踏體育（02020） 龍光集團（03380）

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