台商用650萬台幣換30萬美元　驚發現為假鈔

去旅行自不然要到找換店作兌換，若當中有優惠匯率，多覺得自己「執到寶」，但最後發現是換了假銀鈔回來就可謂得不償失。在台灣，有人以650萬台幣買30萬美元，以為可以賺取中間利差，而且美鈔還通過驗鈔機驗證，以為沒有異樣，豈料在出境作兌換時，就被當地銀行斷為「偽造」。

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據台灣媒體報道，陳姓台商，於18年11月得知有一批舊版100元美鈔以「市價75折」清貨，於是便花650萬台幣買價值30萬美元的100美元鈔票，為免被騙，他更自備驗鈔機，換來的假鈔也「全數通過」。不過，他在蒙古時當地銀行作兌換時，就發現為假鈔。當地警方已拘搆嫌疑犯為2女1男，但沒有人承認罪行。

據指，陳姓台商被蒙古扣留15萬美元假鈔，另15萬美元假鈔則自己保留，但就無處可用，可算是損失慘重。此外，警方又表示假鈔上原應印有的「DEPARTMENT」字眼，錯拼為「DEPARTMEND」，呼籲民眾切勿兌換來歷不明的外幣。

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