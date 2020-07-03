【疫市營商】 Klook加推Staycation優惠　額外減最多$200

▲ 新上架的Staycation包括多種不同住宿體驗，家庭樂或是浪漫約會皆宜。（Klook提供圖片）

Klook 加碼推出Staycation 優惠。凡於Klook平台預訂酒店度假Staycation的顧客，成功付款後，可獲得HK$200優惠。新上架的Staycation包括香港文華東方酒店、香港君悅酒店海景住宿度假優惠，以及大嶼山長沙豪華露營／露營車體驗；家庭樂或是浪漫約會皆宜。

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香港文華東方酒店：

2位成人加1位小童只需HK3,278（已加一服務費）可享價值HK$888的餐飲或水療禮券、免費升級至上一客房類別。此優惠奉送早餐，並可有24小時靈活入住及退房服務。經Klook預訂，更可獲酒店馳名自家製玫瑰花瓣果醬。入住酒店期間，小朋友可以參與尋找朱古力、毛巾與氣球藝術的兒童體驗；成人亦可參加週六品酒班或週日調酒大師班等。

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香港君悅酒店：

浪漫的酒店Staycation亦有香港君悅酒店的海景住宿度假優惠。24小時住宿體驗包括：港灣壹號中菜廳或Grissini 意大利餐廳雙人晚餐，及自助早餐；星期日至星期四只需HK$2,618。若是計劃和另一半慶祝紀念日或生日的話，客人亦可提前與酒店聯絡，可能會有意外驚喜。

大嶼山長沙豪華露營體驗：

Klook 另有大嶼山長沙豪華露營／露營車體驗，2人起入住小型南非營屋，星期日至五晚連美式早餐只需HK$950，更送供2人使用的水上活動代用券（價值HK$980），可以玩獨木舟、人體衝浪板、淺水衝浪板、初級滑浪風帆、軟身滑浪板及直立滑浪板等。同時，也可相約幾名好友，預訂露營車，每人低至HK$459。

▲ 可享滑浪風帆等戶外體驗。（Klook網站截圖）

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責任編輯：葉泳珊