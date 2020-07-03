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NASA眾籌研發「太空味」香水　10月出貨售約220元

科技 15:01 2020/07/03

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美國太空總署（NASA）計劃推出一款名為「Eau de Space」的香水，聲稱能重現外太空的味道。

太空旅遊尚未普及，但想知太空到底是什麼味道？以後地球人也可以聞到了！美國太空總署（NASA）計劃推出一款名為「Eau de Space」的香水，聲稱能重現外太空的味道，目前正於Kickstarter眾籌網站募集項目資金【可按此】，預計10月交貨。

Eau de Space是由香水品牌Omega Ingredients創辦人Steve Pearce與NASA合作研製，雙方於2008年簽約，研發時間耗時約4年，目的是研製出一款外太空味道的香水，幫助太空人訓練時熟悉外太空的氣味。

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NASA太空人Tony Antonelli形容，太空味道聞起上來「強烈而獨特」，與地球上聞到的任何東西都不一樣。亦有人將這種氣味，描述為一種混合「烤牛扒、紅桑子和冧酒」的味道，甚至有鐵鏽等金屬味道。

每枝Eau de Space香水售29美元（約225港元），預計2020年10月交貨。為讓每個人都能親身體驗太空的氣味，凡認購1枝香水，該眾籌項目便會向幼稚園至高中學生，捐贈1枝作STEM教育之用。

截至7月3日下午3時，已有超過5707名支持者，認繳237,266美元（約184萬港元）。

責任編輯：姚慧儀

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