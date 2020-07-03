【日本疫情】全國207宗確診創2個月高 6成來自東京

▲ 【日本疫情】東京單日確診再創2個月高

日本疫情惡化，日媒報道，周五日本全國新增207宗新冠肺炎確診個案，是解除緊急狀態以來最大單日升幅。而東京同日新增124宗確診，為2個月以來最大單日升幅。東京都知事小池百合子表示，為了減慢確診增加，會維持防疫措施，並呼籲民眾不要前往新宿等夜店集中的地區。

日本共同社報道指，日本全國周五更錄得207宗確診個案，日本對上一次錄得單日增加200宗感染，已是在5月3日。

其中東京都是重災，繼周四錄得107宗確診個案，刷新2個月最大單日升幅紀錄後，周五更錄得124宗確診個案。

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東京都政府指，約70%新確診患者，為20多歲至30多歲的年輕人。小池指，已促請醫療機構提供足夠病床，希望能增加3000張病床。

內閣官房長官菅義偉指，重症患者數字正在減少，在分析有關感染的其他數據後，認為現時不符合政府立即宣布「緊急事態宣言」（即緊急狀態）的標準。

東京都確診人數由3月底開始增加，4月17日更創新高錄得206人確診。新症因進入緊急狀態而一度減少，但5月底解除緊急狀態後，疫情再次反彈。

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責任編輯：楊心悅