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【美國疫情】美國2州一周病例增幅 為歐盟27國3倍

環球社會熱點 13:11 2020/07/03

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美國的新冠肺炎疫情惡化，其中德州與佛羅里達州更成為該國疫情新震央。德州與佛羅里達州的新冠肺炎病例急劇飆升，兩州在過去一周的病例增幅，甚至多於歐盟27個國家。德州因應確診人數持續上升，更宣布強制民眾戴口罩。

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美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據顯示，在6月25日至7月1日期間，德州新增5萬宗病例，而佛羅里達州新增4.43萬宗病例，兩州合共新增9.43萬宗。至於歐盟27國在同一時期合共錄得32,458宗病例，德州與佛羅里達州的新病例接近是歐盟27國的3倍。

與個別疫情仍持續的歐盟國家相比，德州與佛州的病例增幅仍相當驚人。瑞典於過去一周錄得8,655宗病例，為增幅最大的歐盟國家。但德州與佛州於過去一周的病例，分別都是瑞典的五倍以上。另外，法國於過去一周錄得5,059宗病例，佛州為其接近10倍。德國過去一周錄得3,022宗病例，德州為其接近15倍。

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美國的新冠肺炎疫情自上月底急轉直下，確診病例由日增3萬多宗的水平，大幅增至周三（1日）的日增5萬宗。截至本港周五（3日）中午，美國增至273.9萬人確診，有12.8萬人死亡。

德州州長阿博特（Greg Abbott）周四（2日）頒佈行政命令，要求民眾於公眾場所佩戴口罩，以加強防疫。阿博特更同時授權德州各市長及各縣法官，可限制多於10人的戶外聚會。

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責任編輯：鄭錦玲

美國疫情持續，德州與佛羅里達州過去一周的新冠肺炎病例增幅，甚至多於歐盟27個國家。

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