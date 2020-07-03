【派錢1萬】於6月21日至30日經電子登記市民　將提前兩天收取

政府今日（3日）公布，現金發放計劃自上月21日開始接受登記至昨（2日）下午5時，共收到超過550萬個登記。在首天登記的市民已超過200萬，反應踴躍。在已收到的550萬個登記中，約470萬個（85%）是經21間參與銀行進行的電子登記，當中透過網上理財服務的登記接近300萬個（64%），透過銀行網站的登記有約170萬個（36%）。

財政司司長陳茂波表示，透過網上理財服務或銀行網站進行電子登記，佔現時收到的登記超過8成。於6月21日至30日經銀行進行電子登記的約430萬名合資格人士，將可提前於7月6日起兩、三天內經其指定的個人銀行帳戶收到款項，早於原訂的7月8日。

此外，使用書面表格透過銀行或香港郵政登記的人士需按年齡分批進行登記: 首批1955年或之前出生的人士，已於6月21日起開始登記； 第二批（1956年至1970年出生人士）的開始登記日期為7月5日

在7月5日至18日進行登記的人士，會同步在8月3日左右開始收到款項或領取支票通知。

市民可瀏覽現金發放計劃網站（www.cashpayout.gov.hk）或致電18 2020查詢計劃詳情。

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